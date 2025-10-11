शिवनगर शिक्षण संस्थेत नवीन विश्वस्तांना संधी
माळेगाव, ता. ११ : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथील शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळ या शिक्षण संस्थेच्या विश्वस्त मंडळात अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार सहा मान्यवरांचा नव्याने समावेश झाला. या विश्वस्तांमध्ये अॅड. राजेंद्र दौलतराव काटे (माळेगाव खुर्द), अॅड. धन्यकुमार सदाशिव जगताप (पणदरे), अॅड. रोहन हनुमंत देवकाते (नीरावागज), डॉ. मोहन दत्तात्रेय नेवसे (डोर्लेवाडी), प्रवीण हरिभाऊ पोंदकुले (शिरवली), विराज धैर्यवान खलाटे (कांबळेश्वर) यांचा समावेश आहे. या शिवाय निमंत्रित सदस्यांमध्ये गणपत शंकराव देवकाते (नीरावागज), आशा नितीन जराड (जराडवाडी), नीलेश अशोक नलावडे (मानद सदस्य) यांना काम करण्याची संधी देण्यात आली.
माळेगाव सहकारी साखर कारखाना संलग्न शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाचे तहहयात अध्यक्ष शरद पवार आहेत, तर उपाध्यक्षपदी अजित पवार, विश्वस्त म्हणून खासदार सुप्रिया सुळे दैनंदिन कामकाज पाहत आहेत. त्यानुसार शनिवारी (ता. ११) या शिक्षण संस्थेत नव्याने उर्वरित विश्वस्त मंडळ जाहीर झाले. त्यानुसार वरील नवनिर्वाचित विश्वस्त मंडळाला व निमंत्रित सदस्यांना संस्थेचे सचिव डॉ. धनंजय ठोंबरे यांनी नियुक्ती पत्रे दिली.
दरम्यान, अजित पवार म्हणाले, ‘‘सुमारे पन्नास वर्षांच्या कालावधीत येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांनी या संस्थेत शिक्षण घेऊन राज्यात, देशातच नव्हे, तर परदेशातसुद्धा रोजगाराची संधी मिळविली. परिणामी शेतकऱ्यांचे कौटुंबिक राहणीमान तर सुधारलेच, शिवाय परिसरात उद्योग व रोजगार संधीत वाढ झाली. त्यामुळेच या शिक्षण संस्थेत कोणतेही राजकारण आडवे येत नाही. योग्य समन्वयाच्या आधारे यंदाची विश्वस्त मंडळाची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली.’’
