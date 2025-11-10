माळेगावात इच्छुकांकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव
माळेगाव, ता. १० ः माळेगाव (ता. बारामती) नगर पंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी उज्ज्वला सोरटे यांनी दिली.
माळेगाव नगर पंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सोमवारी (ता. १०) सुरुवात झाली. मात्र, पहिल्या दिवशी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या उमेदवारी अथवा अपक्ष उमेदवारांनी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची अजून कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू आहे. आवश्यक दाखले काढणे, जातपडताळणी करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र तयार करणे आदी कामे सुरू आहेत. यामुळे माळेगाव-बारामती प्रशासकीय कार्यालयात चकरा सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी इच्छुक उमेदवारांचे उमेदवारी मागणी अर्ज राष्ट्रवादी भवन बारामती येथे स्वीकारले जात असल्याचे सांगण्यात आले. उमेदवारांना कागदपत्रे जुळवाजुळव करण्यासाठी पुढील २-३ दिवस लागणार आहेत.
