माळेगावातील हल्लाप्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
माळेगाव, ता. १९ : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष नितीन वसंत तावरे यांच्यावर चाकू हल्ला केल्याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत नितीन तावरे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यावरून पुष्कर विठ्ठल निंबाळकर, तेजस विठ्ठल निंबाळकर, कुलदीप सोलनकर (सर्व रा. माळेगाव कारखाना, शिवनगर, ता. बारामती) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. तावरे यांनी फिर्याद दिली की, ‘माळेगाव- शिरवली रस्त्यावरील निकम वस्ती येथे बुधवारी (ता. १९) सायंकाळी तेजस निंबाळकर याने, ‘इलेक्शनला उभा राहिलास, तू कसा निवडणूक लढवतो तेच आम्ही बघतो. मागील वेळेस तू वाचलास आता नाही वाचणार,’ असे म्हणून माझा गळा दाबला. कुलदीप सोलनकर याने माझा डावा हात धरला व पुष्कर निंबाळकर याने त्याच्या हातातील चाकूने मारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, मी त्याचा चाकू धरलेला हात पकडला असता त्याने माझ्या हाताला हिसका दिला. त्या झटापटीत चाकूचे टोक पोटाच्या उजव्या बाजूला लागले. त्यामध्ये मी जखमी झालो. तसेच, तिघांनी मला लाथाबुक्यांनी मारहाण केली.’
दरम्यान, फिर्याद व वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे पोलिसांनी या तिघांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. वरील प्रकरणाचा पुढील तपास फौजदार अमोल खटावकर करीत आहेत.
