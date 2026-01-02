शारदानगर येथे आजपासून करिअर संसद अधिवेशन
माळेगाव, ता. २ : शारदानगर (ता. बारामती) येथील ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित शारदाबाई पवार महिला आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेजमध्ये युवकांच्या करिअर विकासासाठी राज्यस्तरीय करिअर संसद अधिवेशनाचे आयोजन केले आहे. महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे अधिवेशन शनिवार (ता. ३) ते बुधवारी (ता. ७) दरम्यान होणार आहे.
या अधिवेशनात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांसह प्रत्यक्ष प्रशिक्षणावर भर दिला आहे. यामध्ये मिलेट प्रोसेसिंग, नर्सरी व्यवस्थापन, हायड्रोपोनिक शेती, भाजीपाला उत्पादन, गोट फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन ट्रेनिंग, डेअरी टेक्नॉलॉजी, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिका पालन, फिशरी फार्मिंग आदी विषयांचा समावेश आहे. तसेच, अनेक मान्यवर विविध विषयांवर युवकांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
अधिवेशनाच्या कालावधीत आधुनिक सावित्री पुरस्कार वितरण सोहळाही संपन्न होणार आहे. या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार, विश्वस्त सुनंदा पवार, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्राचे अध्यक्ष यशवंत शितोळे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य व प्राचार्य डॉ. देविदास वायदंडे, राज्यस्तरीय करिअर संसद समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. धनंजय तळवणकर, सचिव डॉ. एस. डी. देशभ्रतार आदींनी जय्यत तयारी केली आहे.
