ताम्हिणीत २४ तासांत ५७५ मि.मी. पाऊस
माले, ता. २० : मुळशी धरण परिसरात पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. ताम्हिणी येथे मंगळवारी (ता. १९) सकाळी सात ते बुधवारी सकाळी सात या चोवीस तासांत तब्बल ५७५ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. तर, या हंगामात आतापर्यंत ७४२८ मिलिमीटर एवढा मोठा पाऊस झाला आहे. हा गेल्या काही वर्षांतील विक्रमी पाऊस आहे. मुळशी धरण परिसरात दावडी येथे ४२८, शिरगाव येथे ४३० व आंबवणे येथे ३३८ मि.मी. पाऊस नोंदला गेला आहे.
या अतिवृष्टीमुळे मुळशी धरणाच्या पाणीसाठ्यात प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. मुळशी धरण ९९ टक्के भरले आहे.
धरणात सुमारे २० टीएमसी एवढा साठा झाला आहे. धरणातील पाणीसाठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विसर्ग वाढवत मुळा नदीत ३१ हजार क्यूसेक विसर्ग करण्यात येत आहे.
मुळशी धरण परिसरात मंगळवारी (ता. १९) सकाळी सात ते बुधवारी सकाळी सात या चोवीस तासांत झालेला पाऊस व कंसात या हंगामात आतापर्यंत झालेला एकूण पाऊस : ताम्हिणी- ५७५ (७४२८), दावडी- ४२८ (५६२४), शिरगाव- ४३० (५९००), आंबवणे- ३३८ (५०२५), मुळशी १६२ (३०६२), माले- १५५ (२७०१).
