मुख्याध्यापक संघाच्या मुळशी अध्यक्षपदी शिंदे
माले, ता. २२ : मुळशी तालुका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाची २०२५-२८ या कालावधीसाठी नवीन कार्यकारिणी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. यात अध्यक्षपदी सतीश शिंदे (स्वामी विवेकानंद विद्यालय, असदे) यांची, तर सचिवपदी विकास मेमाणे (न्यू इंग्लिश स्कूल, मारुंजी) यांची निवड करण्यात आली.
रावेत (ता. हवेली) येथील सिटी प्राइड स्कूलमध्ये झालेल्या सभेत सर्वानुमते बिनविरोध ही निवड पार पडली. या निवडीची सूचना जिल्हा संघातील मुळशी प्रतिनिधी दत्तात्रेय चाळक यांनी मांडली. त्यास सध्या कार्यरत अध्यक्ष विठ्ठल कुंभार यांनी अनुमोदन दिले. निवडीनंतर जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे कार्याध्यक्ष राजेश गायकवाड यांनी नव्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संभाजी पडवळ, विठ्ठल माळशिकारे व तालुक्यातील सर्व मुख्याध्यापक उपस्थित होते.
नूतन कार्यकारिणी व कंसात कार्यरत शाळेचे गाव पुढीलप्रमाणे- अध्यक्ष- सतीश शिंदे (असदे), कार्याध्यक्ष- दत्तात्रेय चाळक (भांबर्डे), सचिव- विकास मेमाणे (मारुंजी), उपाध्यक्ष- लक्ष्मण जगताप (कोंढूर), वाय. एस. गोवेकर (पिरंगुट), सहसचिव- भटू देवरे (आंबवणे), विद्या समिती सचिव- गफूर शेख (ताम्हिणी), विद्या समिती सहसचिव- संतोष भोकरे (पौड), खजिनदार- रावसाहेब वाघ (रिहे), अंतर्गत हिशोब तपासणीस- संतोष बनकर (लवळे), वार्तापत्र संपादक- दिनकर चेडे (उरवडे), वार्तापत्र सहसंपादक- के. एम. मेटकरी (कुळे), महिला प्रतिनिधी- वैशाली ढगे (कोळवण), अरुणा यशवंते (नेरे),
इंग्रजी माध्यम प्रतिनिधी- स्नेहा साठे (पिरंगुट), सल्लागार- विठ्ठल कुंभार, अंकुश बोऱ्हाडे.
