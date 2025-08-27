सेनापती पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी आधवडे
माले, ता. २७ ः माले (ता. मुळशी) येथील सेनापती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी माजी सरपंच अनिल लक्ष्मण आधवडे, तर उपाध्यक्षपदी आजोबा जिजाबा भोसले यांची बिनविरोध निवड झाली. अध्यक्षपदासाठी आधवडे, तर उपाध्यक्षपदी पदासाठी भोसले यांचे एकमेव अर्ज आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी विजयसिंह माळवदकर यांनी त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर केली. २०२५-३० या पंचवार्षिकसाठी यापूर्वीच बिनविरोध संचालकपदी निवड झालेले संचालक पुढीलप्रमाणे- रमेश बबन जोरी, दत्तात्रेय कोंडिबा पोकळे, शशिकांत बबन कडू, विजय विश्वनाथ पासलकर, अमोल अशोक गांधी, उपसरपंच रंजना अशोक जाधव, विजय रामचंद्र दळवी, हनुमंत महादू जनगाडे, सुलाबाई बाळकृष्ण साखरे. निवडीनंतर शिवसेना पुणे जिल्हा प्रमुख प्रकाश भेगडे, युवासेना पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय सचिव अविनाश बलकवडे, तालुका प्रमुख सचिन खैरे, युवा नेते राम गायकवाड यांनी अभिनंदन केले. यावेळी संदीप गुजर, मयूर जाधव, अनिल यादव आदी उपस्थित होते.
