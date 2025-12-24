‘मुळशी धरण भागात ‘स्टार रस्ते’ करणार’
माले, ता.२४ : ‘‘मुळशी धरण क्षेत्रातील गावांचा पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास करणार आहे. त्यासाठी धरण भागातील रस्ते ‘स्टार रस्ते’ करणार आहे.
सद्यःस्थितीत ताम्हिणी ते मुगाव रस्त्याच्या माध्यमातून लवासा खोऱ्यातील पर्यटक धरण भागात येतील. तसेच धरण भागातील पर्यटक लवासा खोऱ्यातील अवघ्या काही मिनिटांत जाऊ शकतील,’’ असे प्रतिपादन आमदार शंकर मांडेकर यांनी केले.
पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे व जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून मुळशी धरणात मुळशी ते वाघवाडी दरम्यान प्रवासी लाँच (बोट) सेवेचा लोकार्पण सोहळा नुकताच पार पडला. यावेळी मांडेकर बोलत होते.
यावेळी माजी आमदार शरद ढमाले, माजी सभापती रवींद्र कंधारे, आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत कदम, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष अंकुश मोरे, धैर्यशील ढमाले, यशवंत गायकवाड, मुळशी खुर्द सरपंच सुनील पासलकर, सरपंच प्रकाश वाघ, अशोक कांबळे, मारुती कुरपे, दत्तात्रेय मेंगडे, कचरू पडवळ, संतोष ढोरे तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.
एक कोटी चाळीस लाखांची लाँच, एका वेळी ५० प्रवासी, दहा दुचाकी जाऊ शकणार आहेत. या प्रवासी बोट सेवेमुळे धरण परिसरातील ग्रामस्थांचे दैनंदिन दळणवळण अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि वेळेची बचत होणार आहे. शिरगावपासून वडगाव, वाघवाडी, भादसकोंडा, वडूस्ते या चार गावांसाठीही या प्रवासी लाँच (बोट) सेवेची फेरी झाल्यास विद्यार्थ्यांसह ज्येष्ठ, रुग्णांना दिलासा मिळेल, याकडे अंकुश मोरे यांनी लक्ष वेधले.
मुळशी धरण भागातील जनतेला नवीन लाँचच्या माध्यमातून लाँचसेवा पूर्ववत मिळण्यात मोठे योगदान आहे. मेरीटाईम बोर्ड मुंबई येथे वैयक्तिकरीत्या पाठपुरावा करून पूर्तता केल्या आहेत, असे अमित कंधारे यांनी सांगितले.
याबाबत मुळशी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अंकुश मोरे म्हणाले, की पालकमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून धरणग्रस्तांसाठी ही लाँच सेवा सुरू झाली आहे. यासाठी अनेकांचे सामूहिक प्रयत्न आहेत.
