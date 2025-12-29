मुळशीधरणग्रस्तांचे नियोजित आंदोलन स्थगित
माले, ता. २९ : मुळशी धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्या, मूलभूत सुविधा, पिण्याचे पाणी आदी समस्यांबाबत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता; परंतु आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप गिल यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय, चर्चा झाल्याने नियोजित आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य अमित कंधारे यांनी दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप गिल, पौडचे पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी, माजी आमदार शरद ढमाले, जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य अमित कंधारे, आरपीआयचे जिल्हा अध्यक्ष श्रीकांत कदम, भाजपचे तालुकाध्यक्ष राजाभाऊ वाघ, विनायक ठोंबरे, समीर मारणे, जयराम दिघे, सचिन कोंढाळकर,गोविंद सरूसे, एकनाथ दिघे, विकास कुडले, संतोष कंधारे, सागर हुंडारे आदी मुळशी धरण भागातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
लाँच सेवेसाठी यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीअंतर्गत मुळशी - वाघवाडी - बारपे-तिस्करी - कुंभेरी - वडवाथर - मुळशी हे मार्ग निश्चित करण्यात आहे आहेत. या लाँचच्या प्रत्येक थांब्यापर्यंत मुख्य रस्त्यापासून पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व जोडरस्ते (पाणंद रस्ते) जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत खुले करून देण्यात येणार आहेत. तसेच टाटा कंपनीच्या सीएसआर निधीतून धरणग्रस्त असलेल्या १७ ग्रुप ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामे करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये स्मशानभूमी व त्यासाठीचे रस्ते, ग्रामपंचायत कार्यालये, पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरी व पंपहाऊस, विद्युत दाहिनी, सौरऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा या सर्व कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संमती दिली असून, टाटा कंपनी व जिल्हा परिषदेला तशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. अमित कंधारे म्हणाले की, ‘‘माले येथील आयटीआय संस्थेला देखील अनुदान देण्यात येईल, असे आश्वासन देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाटा कंपनीला तशा स्पष्ट सूचना देखील दिल्या आहेत.’’ माजी आमदार ढमाले म्हणाले की, ‘‘अनेक बाबतीत प्रशासनाने धरणग्रस्तांसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र पाठपुरावा सुरू राहणार आहे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.