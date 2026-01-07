रायगड व पुण्याच्या हद्दीवर पौड पोलिसांकडून नामफलक
माले, ता. ७ : रायगड आणि पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलिसांच्या प्रशासकीय हद्दी दर्शविणाऱ्या नामफलकाचे अनावरण पौड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांच्या हस्ते करण्यात आले. ताम्हिणी घाटातून पौडकडे येणाऱ्या पुणे- कोलाड महामार्गावरील आदरवाडी (ता. मुळशी) येथे हा नामफलक उभारण्यात आला आहे.
या परिसरात अलीकडील काळात अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्कासाठी आवश्यक माहिती असलेला नामफलक नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणी येत होत्या. नव्याने उभारण्यात आलेल्या या नामफलकामुळे आपत्कालीनप्रसंगी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधणे सुलभ होणार असल्याचे मत गिरीगोसावी यांनी व्यक्त केले.
रेवदंडा (जि. रायगड) येथील पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण डॉ. श्री आप्पासाहेब धर्माधिकारी, तसेच डॉ. श्री सचिनदादा धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या वतीने हा नामफलक उभारण्यात आला आहे. कार्यक्रमास प्रतिष्ठानचे श्रीसदस्य. तसेच पौड पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी उपस्थित होते.
दरम्यान, पुणे शहर व जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शहरात प्रवेश व निर्गमन मार्गांवर पोलिस ठाण्यांच्या हद्दी दर्शविणारे तसेच आपत्कालीन संपर्क क्रमांक असलेले नामफलक टप्प्याटप्प्याने उभारण्यात येणार असल्याची माहिती प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात आली.
