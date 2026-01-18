माले ग्रामपंचायतीचा इलेक्ट्रिक घंटागाडी देऊन गौरव
माले, ता. १८ ः माले (ता. मुळशी) ग्रामपंचायतीचा मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल जिल्हा परिषदेकडून विशेष गौरव करण्यात आला. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या हस्ते ग्रामपंचायतीला इलेक्ट्रिक घंटागाडी प्रदान करून सन्मान करण्यात आला.
या कार्यक्रमास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, हवेली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी शेखर शेलार, विस्तार अधिकारी जयश्री बेनके, मालेचे सरपंच सुहास शेंडे, ग्रामविकास अधिकारी विजय कुदळे, ग्रामपंचायत सदस्य चेतन आधवडे, मयूर जाधव आदी उपस्थित होते.
पंचायतराज अभियानाच्या कालावधीत शासनाच्या निकषांनुसार लोकवर्गणी संकलन, कर वसुली, लोकसंख्येच्या प्रमाणात वृक्षारोपण व संवर्धन, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल माले ग्रामपंचायतीची दखल घेऊन केलेल्या सन्मानाबददल ग्रामस्थांच्यावतीने सरपंच शेंडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांचे आभार मानले.
ग्रामपंचायतीमध्ये या अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच शेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार गावात विविध अभिनव उपक्रम सुरू असून, प्रत्येक घरासमोर आरोग्यदायी परसबाग, नव्याने साकारत असलेले कृषी पर्यटन तसेच, घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांमध्ये ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग लाभत आहे.
गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत सदस्य, अभियान समिती सदस्य, कर्मचारी व विविध विभागांतील शासकीय कर्मचारी नवनवीन उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करत असून, त्यांच्या कार्याबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती सरपंच शेंडे यांनी दिली.
