मांजरीमध्ये रस्ते सुरक्षेबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
मांजरी खुर्द, ता. १० : मांजरी खुर्द (ता. हवेली) येथील आण्णासाहेब मगर विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वाहतूक व रस्ते सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. पोलिस उपायुक्त कार्यालय, वाहतूक शाखा व वाघोली पोलिस ठाणे यांच्या वतीने वाहतूक सुरक्षा अभियानानिमित्त हा उपक्रम झाला.
या वेळी गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षक वाहिद पठाण यांनी सांगितले की, रस्ते, पूल या भौतिक प्रगतीबरोबरच अनेक धोकेही निर्माण होतात. ते धोके लक्षात घेऊन सुरक्षित जीवनासाठी नियमांचे काटेकोर पालन होणे गरजेचे आहे. वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल कोळींबकर, पोलिस निरीक्षक सुवर्णा इंगळे, पोलिस पाटील भारती उंद्रे, माजी सरपंच विकास उंद्रे, दीपक उंद्रे, सोन्याबापू सोंडकर, पोलिस हवालदार बाबू गदादे, हनिफ शेख, नितीन केंद्रे, हरिंदर सिंग, मुख्याध्यापक जे. एल. ठाकरे, विठ्ठल ढमे आदी या वेळी उपस्थित होते.
पोलिस उपनिरीक्षक अनिरुद्ध जायभाये म्हणाले, ‘‘सीटबेल्टचा वापर सक्तीचा आहे. गाडी ओव्हरटेक करताना पुढे लक्ष द्यावे. हेल्मेटचा वापर करावा. वाहन चालकाने आपल्या कर्तव्याचे पालन करावे. सर्व आवश्यक कागदपत्रे जवळ बाळगावीत.’’ महिला सुरक्षेसंदर्भात ११२ या क्रमांकावर घटनास्थळाची माहिती कळवावी. त्वरित तेथे दामिनी पथक अथवा पोलिस हजर होतील, असे आश्वासन पोलिस निरीक्षक सुवर्णा इंगळे यांनी दिले. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अपघाताच्या घटना कमी करणे, वाहतूक नियम, हेल्मेट सक्तीबाबत प्रबोधन, रस्ते सुरक्षा उपाय आणि वाहतूक नियमांबद्दल विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे पोलिस पाटील भारती उंद्रे यांनी सांगितले.
