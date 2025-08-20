माळवाडी लोणीत ओढा खोलीकरण पूर्ण
मोरगाव, ता. २० : माळवाडी लोणी (ता. बारामती) येथे सकाळ रिलीफ फंड, देसाई ब्रदर्स लिमिटेड पुणे, केशव इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, ओम साई गणेश प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३७० मीटरवरील ओढा खोलीकरणाचे काम नुकताच पूर्ण झाले.
माळवाडी लोणी ग्रामपंचायत व शेतकरी यांच्या मागणीमुळे ‘सकाळ’ने येथील काम करण्यास प्रारंभ केला होता.गेली अनेक वर्षांपासून गाळ साचल्यामुळे येथील ओढा पूर्णपणे गाळाने भरून गेला होता. सरकारी योजनेतून येथे दोन ठिकाणी सिमेंट बंधाऱ्याचे काम झाले आहे. मात्र, खोलीकरण झाले नसल्यामुळे व ओढा पूर्णपणे गाळाने भरल्यामुळे त्यात पावसाचे पाणी साठवून न राहता वाहून जात होते. मात्र, खोलीकरण केल्यामुळे येथे पाणीसाठा होण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
प्रत्येक सिमेंट बंधाऱ्याच्या परिसरात पावसाचे पाणी अडविने, साठविणे व मुरणे या प्रक्रियेमुळे किमान १०० ते १५० एकर क्षेत्र ओलिताखाली येते. खोलीकरणाच्या कामामुळे ओढ्याच्या दोन्ही बाजूच्या किमान अर्धा किलोमीटर अंतरावरील विहिरींना फायदा होणार आहे.
ओढ्याच्या दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना फायदा
बारामतीच्या पश्चिम भागात जेथे पाण्याची टंचाई आहे त्या परिसरात केवळ हंगामी पिके पावसाळ्यात शेतकरी घेत होते. मात्र, गेल्या दहा वर्षात झालेल्या ओढा खोलीकरणाच्या कामांमुळे जलस्रोत बळकट होऊन शेतकरी बारमाही पिके ओढ्याच्या परिसरात घेऊ लागली आहेत. त्यामुळे येथे केलेल्या कामाचा ओढ्याच्या दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
यंत्रणांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त
माळवाडी लोणी हे टंचाई ग्रस्त गाव आहे. ओढा खोलीकरणामुळे येथील शेतकऱ्यांना पावसाळ्यानंतर भरीव फायदा होणार आहे. नैसर्गिक स्रोत ‘सकाळ’च्या माध्यमातून खुले झाल्यामुळे सकाळसह येथे मदत केलेल्या सर्व यंत्रणांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत आभार येथील सरपंच मंजू लडकत, उपसरपंच गणेश बोरावके, बारामती पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता सुहास लडकत, माजी उपसरपंच दत्तात्रेय लोणकर, रोहिदास रासकर यांनी मानले.
