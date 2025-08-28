फोंडवाडा येथील स्पर्धेत १९ संघाचा सहभाग
मोरगाव, ता. २८ : फोंडवाडा (ता. बारामती) येथे श्री हनुमान क्रीडा मंडळ यांनी क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन केले होते. स्पर्धेसाठी पुणे जिल्ह्यातील १९ संघानी सहभाग घेतला होता.
हनुमान भंडारा उत्सवानिमित्त ४४ वी एक दिवसीय मॅटवरील ६५ किलो वजनी गटातील स्पर्धा पार पडली. यात प्रथम क्रमांक २१००० रुपये व चषक महाराणा प्रताप कळंब संघाने, द्वितीय क्रमांक १५००१ रुपये व चषक बारामती स्पोर्ट्स क्लब (बारामती), तृतीय क्रमांक ११००१ रुपये व चषक वाघेश्वरी स्पोर्ट्स ॲकॅडमी चऱ्होली (पुणे), चतुर्थ क्रमांक ७००१ रुपये व चषक हे सेव्हन स्टार डोर्लेवाडी संघाने पटकावले. तसेच शिस्तबद्ध संघ म्हणून २१०० व चषक हे सुवर्णयुग स्पोर्ट्स ॲकॅडमी (हडपसर) तसेच उत्कृष्ट बचावपटू २१०० रुपये व स्पोर्ट शूजचे मानकरी अभिजित माने (चऱ्होली संघ, पुणे) तर उत्कृष्ट चढाई पटू २१०० रुपये व स्पोर्ट शूजचे मानकरी म्हणून कळंब संघाचा स्वप्नील कोळी हा ठरला.
यावेळी शरयू उद्योग समूहाचे संचालक युगेंद्र पवार, लक्ष्मण जगताप, दत्तात्रेय लोणकर, अनिल लडकत, रोहिदास रासकर, पोपट खैरे, सतीश खोमणे आदी उपस्थित होते. डॉ. अतुल पिसाळ व अश्विनी गाढवे यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.