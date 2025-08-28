मोरगावातील सोनबा मंदिराजवळील विद्युत रोहित्राच्या स्थलांतराची मागणी
मोरगाव, ता. २८ : मोरगाव (ता. बारामती) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र रस्त्यावर सोनबा मंदिराजवळ असलेले विद्युत रोहित्र धोकादायक असून, ते स्थलांतर करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
येथील धोकादायक विद्युत रोहित्र करावे, अशी मागणी येथील माजी सरपंच दिलीप तावरे, उषा तावरे, संजय तावरे, अभिजित तावरे, निखिल तावरे, आविष्कार तावरे यांनी केली आहे. त्यांनी या मागणीचे निवेदन मोरगाव विद्युत कार्यालयात दिले आहे. या परिसरात दोन विद्युत रोहित्र असून, त्यावर जवळपास गावठाण व परिसरातील ७०० वीज जोडण्या अधिकृतपणे आहेत. कमी उच्च दाब याशिवाय क्षमतेपेक्षा जास्त ताण यामुळे अनेकवेळा येथे केबल जळणे, शॉर्टसर्किट होणे, ठिणग्या उडणे असे प्रकार सतत घडत असतात. या रोहित्राला लागूनच लोकवस्ती असून, यामुळे येथे मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अनेकवेळा येथे शॉर्टसर्किट होऊन जाळ झाल्यानंतर प्रत्यक्षात विद्युत वितरण कंपनीचे कर्मचारी ही पुढे येण्यास धजावत नाहीत. शॉर्टसर्किट झाल्यामुळे येथील वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असतो. त्यामुळे या रोहित्राला विद्युत वितरण कंपनीने मोकळ्या जागेत स्थलांतरित करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
संबंधित ठिकाणची डीपी स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव लवकरच वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला जाईल. जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर येथील विषय मार्गी लागण्यास मदत होईल.
- दिलीप नाळे, शाखा अभियंता, विद्युत वितरण कंपनी, मोरगाव
03144
