तरडोलीतील रब्बी हंगाम धोक्यात
मोरगाव, ता. ३० : तरडोली (ता. बारामती) येथील पाझर तलाव आहे. या तलावावर पाच गावांचा शेती व पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अवलंबून आहे. यामुळे हा तलाव नाझरे जलाशयामधून शंभर टक्के भरून द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तलावात पाणी न सोडल्यास रब्बी हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
तलावातील पाणी कमी झाल्यानंतर तसेच कोरडा पडल्यानंतर या भागातील विहिरींची पाण्याची पातळी कमी होते. अनेक वेळा या भागातील गावांच्या वाड्यावस्त्यांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. यावेळी शेतकऱ्यांना तीव्र पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागते. यामुळे तलाव पूर्ण भरण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तलाव ६० दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा असून, तलावात सध्या केवळ ५० टक्के पाणीसाठा आहे.
तलावावर तरडोलीसह माळवाडी, बाबुर्डी, मासाळवाडी, भोईटेवाडी या पाच गावांचा पाण्याचा प्रश्न अवलंबून आहे. पुढील वर्षभराचा या गावांचा शेतीचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तलाव शंभर टक्के भरणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, मॉन्सून पूर्व पाऊस झाल्यानंतर नाझरे जलाशय १०० टक्के भरल्यानंतर अतिरिक्त पाणी कऱ्हा नदी व तरडोली तलावात सोडण्यात आले होते. हा तलाव शंभर टक्के भरावा व जलाशयातील अतिरिक्त पाणी तलावात सोडावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बारामती जिरायती भाग पाणी परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत भापकर, तरडोलीचे माजी सरपंच रामचंद्र भोसले, शिवाजी शेरे, भालचंद्र भोसले, विशाल पवार, राजेंद्र गाडे, विनायक गाडे यांनी केली होती.
उपमुख्यमंत्र्यांना पुन्हा निवेदन देणार
तरडोली तलावाच्या पाण्याचा शाश्वत आधार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामामधील पिकांचे उत्पादन पूर्ण क्षमतेने घेतले आहे. मात्र, तलावात पाणी न सोडल्यास रब्बी हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. शिवाय पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने हा तलाव प्राधान्याने भरून द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या संदर्भात पुन्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.
तरडोली तलाव भरून दिल्यानंतर पाच गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यामुळे हा तलाव प्राधान्याने भरण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचा विशेष प्रयत्न आहे. मात्र, वितरिकेची क्षमता, पाझरून जाणारे पाणी, प्रत्यक्षात तलावापर्यंत पोहोचणारे पाणी यामध्ये मोठी तफावत असल्याने अद्याप तलाव भरू शकला नाही. तलाव भरण्याचा निश्चित प्रयत्न केला जाईल.
- अशोक शेटे, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग पुणे.
