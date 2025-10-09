मोरगाव परिसरातील केबल चोरणाऱ्यांना अटक
मोरगाव, ता. ९ : मोरगाव, तरडोली (ता. बारामती) परिसरात रात्रीच्या वेळी गस्त घालत असताना गोपनीय सूत्रांकडून सुपे पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार राहुल भाग्यवंत यांना तरडोली येथे केबलमधून काही युवक तारा काढत असल्याची माहिती मिळाली. यानुसार भरारी पथकाद्वारे सापळा रचून मोबाईल मनोऱ्याची केबल चोरणाऱ्या टोळीस अटक करण्यात सुपे पोलिसांना यश आले.
सुपे पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार भाग्यवंत (बुधवारी ता. ८) रात्रीच्या वेळी गस्त घालत असताना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोजकुमार नवसरे, वसंत वाघोले, विशाल गजरे, रूपेश साळुंखे, निहाल वणवे, सागर वाघमोडे, सचिन दरेकर, तुषार जैनक, किसन ताडगे यांच्यासह पहाटे तीन वाजता संबंधित ठिकाणी छापा टाकला.
यावेळी मोबाईल मनोऱ्याच्या केबलमधील तांब्याच्या तारा काढत असलेले ओम राजेंद्र कासवदे, (वय १९ २), संतोष सतीश गायकवाड (वय १९), करण भाऊसाहेब आरवडे (वय १९, सर्व रा. मोरगाव, ता. बारामती), अण्णा अंबादास कोकाटे (वय २९, रा. कुंभेजा, ता. परांडा, जि. धाराशीव) यांना ताब्यात घेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. यावेळी तीन केबल कटर, मनोरा केबल व सोललेल्या तांब्याच्या तारा, गुन्ह्यात वापरलेल्या दोन मोटर सायकली असा एकूण अंदाजे दोन लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
पोलिसांनी यावेळी युवकांकडे चौकशी केली असता, ३ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान तरडोली, बाबुर्डी, कुतवळवाडी गावच्या हद्दीतील तारा चोरल्याची त्यांनी कबुली दिली. मोबाईल मनोऱ्याचे व्यवस्थापक संजय चंद्रभूषण पाठक यांनी दिलेल्या फिर्याद दिली. पुढील अधिक तपास सहाय्यक फौजदार वसंत वाघोले करीत आहेत.
