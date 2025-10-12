महसूल अधिकारी नसल्याने ग्रामस्थ त्रस्त
मोरगाव, ता. १२ : जोगवडी (ता. बारामती) येथे ग्राम महसूल अधिकारी येत नसल्यामुळे नागरिकांना आंबी खुर्द येथील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. येथील नागरिकांना विविध कागदपत्रे काढण्यासाठी १० किलोमीटरचे अंतर तोडावे लागत आहे.
याबाबत ग्रामस्थांसह छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचे सुपे परगणा प्रमुख सुनील राजे भोसले यांनी बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर व बारामतीचे तहसीलदार गणेश शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
एकाच ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे जोगवडी, आंबी बुद्रुक, आंबी खुर्द अशी तीन गावे आहेत. या तीन गावांचे कामकाज येथील ग्राम महसूल अधिकारी अंकुश धायगुडे आंबी खुर्द येथील कार्यालयातून करतात. पूर्वी जोगवडी येथील ग्रामपंचायत कार्यालयातून गाव कामगार तलाठी यांचे कामकाज चालत होते. ग्रामपंचायतीने कार्यालयात तशी जागा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, सध्या महसूल विभागाचे कामकाज करण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात जागा असूनही ग्राम महसूल अधिकारी मनमानी करत जोगवडी गावाचे कामकाज आंबी खुर्द वरून करतात. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
सातबारा, फेरफार, इतर कागदपत्रे यासाठी कऱ्हा नदीपलीकडे आंबी खुर्द येथील कार्यालयात जाण्यासाठी येथील नागरिकांना जवळपास १० किलोमीटरचे अंतर तोडावे लागते. मात्र, पर्याय नसल्यामुळे येथील नागरिकांना हातातील काम सोडून ज्या दिवशी ग्राम महसूल अधिकारी येणार आहेत त्या दिवशी आंबी खुर्द येथे स्वतःच्या कामासाठी ताटकळ थांबावे लागते.
याशिवाय येथे संपूर्ण शेतकरी वर्ग असल्याने शेतीच्या व पशुधनाच्या कामामुळे तलाठी कार्यालयामधील काम करून घेण्यासाठी कसरत करावी लागते. अनेकवेळा सरकारी योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रे ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून वेळेत न मिळाल्यामुळे नागरिकांना योजनेपासूनही वंचित राहण्याची वेळ येत असल्याचा आरोप भोसले यांनी केला आहे.
यापूर्वी वारंवार तोंडी सांगूनही ग्राम महसूल अधिकारी गावात येण्याचे टाळत आहेत. किमान आठवड्यातून दोन वेळा जोगवडीसाठी वेळ द्यावा व जोगवडी गावाचे कामकाज ग्रामपंचायत कार्यालयामधून करावे, अशी येथील नागरिकांची आग्रही मागणी आहे.
आंबी खुर्द येथे प्रशस्त कार्यालय आहे. शिवाय तीनही गावांचे काम या ठिकाणी नियोजनबद्ध पद्धतीने केले जात आहे. कोणाचीही अडचण नाही. जोगवडी येथे स्वतंत्र तलाठी कार्यालय याची मागणी केली, मात्र ते उपलब्ध झाले नाही, नागरिकांनी व ग्रामपंचायतीने सुविधा पूर्ण कार्यालयाची व्यवस्था केल्यानंतर जोगवडीतून काम करण्यास अडचण नाही.
- अंकुश धायगुडे, ग्राम महसूल अधिकारी, जोगवडी
