बारामतीच्या मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे जिरायती भागाला तारले

मोरगाव, ता. १५ : बारामतीच्या जिरायत भागात अनेक वर्षांपासून परतीचा पाऊस शेतकऱ्यांना आधारभूत ठरतो. मात्र, यावर्षी परतीच्या पावसाने दडी मारली असून मे महिन्यात पडलेल्या मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे जिरायती भागाला तारले आहे.
यंदा मे महिन्यातच कमी जास्त पावसामुळे कऱ्हा नदी पाण्याबरोबर या भागातील ओढे, बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरले होते. मूर्टी येथे सहा मोठे पाझर तलाव आहेत. या पाझर तलावांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा पावसाच्या पाण्याने झाला आहे. सोनवलकर वस्ती पाझर तलाव, मोरे वस्ती पाझर तलाव, चिरेखानवाडी पाझर तलाव, शिंदे वस्ती पाझर तलाव, भोसले वस्ती पाझर तलाव, चिरेखानवाडी क्रमांक दोन पाझर तलाव, असे सहा मोठे पाझर तलाव असून, यात पावसाने समाधानकारक पाणी आहे.
मूर्टी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गावओढा, चिरेखानवाडी भोसले वस्ती ओढा, खोमणे वस्ती ओव्हाळाचा मळा असे तीन मोठे ओढे असून, त्यांचे खोलीकरण शंभर टक्के झाले आहे. याशिवाय या ओढ्यांवर दगडी, सिमेंट, कोल्हापुरी पद्धतीचे ५६ बंधारे आहेत.
चार महिन्यांपासून येथील बंधारे भरून वाहत होते. सध्या वाहणारे अतिरिक्त पाणी थांबले असून, बंधाऱ्यातील पाणी स्थिरावले आहे. भरलेल्या बंधाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामात मदत झाली आहे.
ओढ्यावरील बंधारे भरले असले तरी पाझर तलाव मात्र १०० टक्के भरलेले नाहीत. उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई जाणवू नये यासाठी पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतून सरकारने हे तलाव भरून द्यावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
मूर्टी मधील २५ बंधारे हे सिमेंटचे असून १५ ते १६ बंधारे कृषी विभागाने दगडी बांधकाम करून केलेले आहेत. तर कोल्हापुरी पद्धतीचे विस्तारित व ढाप्यांचे चार बंधारे आहेत.
मूर्टी पूर्वी टँकर ग्रस्त गाव म्हणून ओळखले जात होते. मात्र गेली दहा वर्षात झालेल्या जलसंधारणाच्या व जलस्रोत बळकटीकरणाच्या विविध सातत्य पूर्व कामांमुळे शेतकऱ्यांना भरीव फायदा होत आहे. विविध यंत्रणांनी केलेल्या कामामुळे आमचे गाव पाणीदार व सुजलाम् सुफलाम् गाव झाले असल्याची माहिती येथील सरपंच कोमल जगताप, उपसरपंच किरण जगदाळे यांनी दिली.
सकाळ माध्यम समूह, विविध सामाजिक संस्था, कार्पोरेट कंपन्यांचा सीएसआर फंड, सरकारी योजना यांच्या सक्रिय व सकारात्मक सहभागामुळे ओढा खोलीकरण, व सिमेंट बंधारे असे जलस्रोत बळकटीकरणाचे व जलसंधारणाचे काम या गावात मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना भरीव फायदा होत आहे.
