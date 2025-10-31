तीन वर्षांपासून महसूल सेवकच नाही
मोरगाव, ता. ३१ : तरडोली (ता. बारामती) येथे ग्राम महसूल अधिकारी व नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असणारे महसूल सेवक पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे.
येथील महसूल सेवक संतोष खोमणे यांची ऑक्टोबर २०२२ पदोन्नती झाली. तेव्हापासून आजतागायत हे पद रिक्त आहे. सातत्याने होत असलेल्या मागणीमुळे या ठिकाणी महसूल सेवक पदासाठी साल २०२४ मध्ये आरक्षण सोडत झाली होती. यामध्ये एनटी ड प्रवर्गाचे आरक्षण निघाले. मात्र, या प्रवर्गातील नागरिक गावामध्ये रहिवासी नसल्यामुळे एकही अर्ज आला नाही. महसूल सेवक पदासाठी उमेदवार गावातील रहिवाशी असणे बंधनकारक आहे. आरक्षण सोडतीमधून निघालेला प्रवर्ग व या ठिकाणी असलेल्या उमेदवारांची उपलब्धता यामध्ये तफावतीमुळे अजूनही जागा रिक्तच असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे या ठिकाणी फेरआरक्षण होण्याची गरज आहे.
तरडोलीची लोकसंख्या तीन हजारांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे महसूल कामकाजासाठी सेवकाची नितांत गरज आहे. कार्यालयात काम करताना हाताखाली महसूल सेवक नसल्यामुळे येथील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची मोठी कसरत होते. तसेच, नागरिक व पदाधिकाऱ्यांच्या रोषालाही त्यांना सामोरे जावे लागते. शासनाने या रिक्त जागी तत्काळ महसूल सेवक नेमावा, अशी मागणी तरडोलीच्या माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य विद्या भापकर यांनी बारामती तहसील कार्यालयाकडे केली आहे.
तालुक्यातील महसूल सेवकांच्या रिक्त पदांची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवली आहे. आरक्षण सोडत होऊन नियमानुसार निश्चितपणे लवकरच या जागा भरल्या जातील.
- गणेश शिंदे, तहसीलदार, बारामती
