काऱ्हाटी संकुलातर्फे स्वच्छतेचा उपक्रम
मोरगाव, ता. १ : कृषी उद्योग मूल शिक्षण संस्था, काऱ्हाटी यांच्या वतीने उपमुख्यमंत्री तथा कृषी उद्योग मूल शिक्षण संस्था, काऱ्हाटीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वच्छतेचा एक आगळा वेगळा उपक्रम सुरू आहे.
या उपक्रमाची सुरुवात २२ जुलै २०२५ रोजी सुपा ग्रामीण रुग्णालयात करण्यात आली होती.
२२ जुलै केवळ उत्सव म्हणून न साजरा करता, दर महिन्याच्या २२ तारखेला ‘स्वच्छतेचा दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा अभिनव निर्णय घेतला. आज आरोग्य उपकेंद्र, काऱ्हाटी येथे या मोहिमेचा ३९ वा टप्पा पार पडला. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे शाळा, महाविद्यालये, पोलिस ठाणे, प्रशासकीय कार्यालये, स्मशानभूमी, रुग्णालय परिसर इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवणे, तसेच नागरिकांमध्ये स्वच्छतेचे सामाजिक भान निर्माण करणे आहे.
या मोहिमेस संस्थेच्या संचालिका आणि राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवार, उपाध्यक्ष दशरथ धुमाळ, सचिव प्रफुल्ल तावरे, खजिनदार सुभाष सोमाणी यांचे मार्गदर्शन मिळाले.
आरोग्य उपकेंद्राचे जमीर इनामदार, स्वाती जाधव, अपर्णा लोणकर, सारिका राऊत, काऱ्हाटी गावच्या सरपंच दीपाली लोणकर, योगेश लोणकर, राहुल जाधव, महेश गायकवाड यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबविलेला हा सामाजिक बांधिलकीचा उपक्रम म्हणजे स्वच्छतेच्या माध्यमातून जनजागृतीची नवी दिशा आहे. ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या पवार यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेत, ही स्वच्छतेची शपथ म्हणजेच त्यांच्या वाढदिवसाला दिलेली खरी आदरणीय भेट ठरली आहे.
स्वच्छता मोहीम वर्षभर तालुक्यातील ६६ ठिकाणी राबविण्यात येणार आहे. ग्रामीण, तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयांसह प्रशासकीय इमारतींचा यात समावेश असेल. या उपक्रमाद्वारे स्वच्छ, आरोग्यदायी आणि जबाबदार सामाजिक वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला जात आहे.
विकास निर्मल, कार्यकारी अधिकारी, कृषी उद्योग मूल शिक्षण संस्था
