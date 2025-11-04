कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षपदी तावरे
मोरगाव, ता. ४ : बारामती तालुका ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेची तालुका कार्यकारिणी मंगळवारी (ता. ४) जाहीर करण्यात आली. पंचायत समिती बारामती येथे झालेल्या बैठकीत अध्यक्षपदी मोरगाव (ता. बारामती) येथील राहुल तावरे यांची निवड झाली आहे. यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस कॉम्रेड ज्ञानोबा घोणे, दौंड तालुका अध्यक्ष धनसिंग जाधव आदी उपस्थित होते.
कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे -
उपाध्यक्ष शहाबुद्दीन तांबोळी (कारखेल), सचिव भोलेनाथ खोमणे (गुणवडी), कोषाध्यक्ष मारुती खोमणे (वंजारवाडी), कार्याध्यक्ष कुंडलिक कुचेकर (उंडवडी सुपे), सहसचिव संजय दुबळे (आंबी बुद्रुक), सदस्य जहागीर शेख (कटफळ), अमित पानसरे (पानसरवाडी), शंकर जगताप (जळगाव सुपे), ज्येष्ठ सल्लागार युवराज पवार (निंबोडी), बारामती तालुका महिला अध्यक्षपदी पल्लवी बागाव, ज्येष्ठ महिला सदस्य कमल जगताप (बाबुर्डी).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.