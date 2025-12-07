तरडोलीतील बहुउद्देशीय सभागृहच गेले चोरीस
मोरगाव, ता. ५ : तरडोली(ता.बारामती ) येथे २०१९-२० या वर्षात मंजूर झालेल्या बहुउद्देशीय सभागृहाचा निधी खर्च झाला; मात्र वास्तविक हे सभागृह अस्तित्वात नसल्याने चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
या बहुउद्देशीय सभागृहाच्या नावे आलेल्या पाच लाख रुपये निधीचा अपहार झाल्याची तक्रार येथील माजी सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य विद्या भापकर यांनी ७ सप्टेंबर २०२३ला तत्कालीन गट विकास अधिकारी यांच्याकडे केली होती. सभागृहाच्या निधीचा अपहार झाला असून दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा विद्या भापकर, नीरा कृषी उत्पन्न समितीचे माजी सभापती भाऊसाहेब कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश खताळ, ग्रामपंचायत सदस्य संतोष चौधरी यांनी २० सप्टेंबर २०२३ला दिला होता. बारामती पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी राजेंद्र चांदगुडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून १५ सप्टेंबर २०२३ला नेमणूक केली होती. याशिवाय या प्रकरणी चौकशी करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ नुसार कारवाई केली जाईल, असे पत्र बारामती पंचायत समितीने दिल्यामुळे उपोषण स्थगित केले होते. मात्र, विस्तार अधिकारी चांदगुडे यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांच्याकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे भापकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यामध्ये अर्ज करून यासंदर्भातील माहिती बारामती पंचायत समितीकडे मागवली. यापूर्वी या लोकवस्तीवरील अनेक युवक व ग्रामस्थांनी या सभागृहाच्या कामाबाबत व खर्च झालेल्या निधीबाबत चौकशी केली; मात्र ग्रामपंचायतीकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
ही माहिती उघड
सन २०१९- २० मध्ये शेरेवस्ती सभागृहासाठी पाच लाख रुपये निधी १० मे २०१९ला तरडोली ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधी खात्यावर खाते क्रमांक २५/११८ वर जमा होता. याशिवाय जमा रकमेचा तपशील लिहिताना त्यावर गटविकास अधिकारी यांच्याकडून अनुदान जमा झाले आहे, अशी नोंद आहे; मात्र ग्रामपंचायतीने या कामाची ई-निविदा तसेच अंदाजपत्रक असे काहीच केले नसल्याचे दिसून आले. याशिवाय सभागृहावर कोणताही खर्च करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती उघड झाली आहे. मात्र, सभागृहाचे काम न करताच आलेला निधी मात्र गायब झाला आहे.
राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील
चौकशी अधिकारी चांदगुडे यांनी चौकशी का केली नाही म्हणून २८ मे २०२५ला माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार गटविकास अधिकारी यांना माहिती मागितली होती. ती मिळाली नाही म्हणून १४ सप्टेंबर २०२५ला प्रथम अपील बारामती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दाखल केले आहे. यामध्ये १२ ऑक्टोबर २०२५ला सुनावणी झाली. यामध्ये बारामती पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी चौकशी अधिकारी राजेंद्र चांदगुडे यांना १५ दिवसांत चौकशी करून माहिती देण्यासंदर्भात पत्र देण्यात आले आहे; मात्र तरीही अद्याप चांदगुडे यांनी माहिती दिली नाही, त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त पुणे विभाग यांच्याकडे द्वितीय अपील ७ ऑक्टोबर २०२५ला दाखल केले आहे.
तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांनी समन्वयाने निधीचा अपहार केला असून या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई व्हावी व निधीची वसुली व्हावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
- विद्या भापकर, माजी सरपंच तथा विद्यमान सदस्य, तरडोली ग्रामपंचायत
याप्रकरणी प्राथमिक चौकशी केली असून तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांचे या प्रकरणातील जबाब घेऊन अहवाल सादर करणार आहे.
- राजेंद्र चांदगुडे, विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती, बारामती
सभागृहाचा निधी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग झाला होता. मात्र, मी पदभार घेण्यापूर्वीच तो खर्च करण्यात आलेला आहे.
- रूपाली मेहेत्रे, ग्रामसेविका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.