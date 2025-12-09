मोरगावात सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर
मोरगाव, ता. ९ : मोरगाव- जेजुरी रस्त्यावर ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या बाजार ओट्यांपासून काही अंतरावर मुख्य रस्त्यालगत गटाराचे पाणी गेल्या काही दिवसांपासून साचले आहे. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे.
येथील परिसरात साचलेल्या गटाराच्या पाण्यामुळे येथून ये- जा करणाऱ्या प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच, येथे राहणारे स्थानिक नागरिकांसह व्यवसायिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खासगी नागरिकांनी सांडपाणी या ठिकाणी उघड्यावर सोडले असून, त्या सांडपाण्याचे डबके झाले आहे. एकीकडे डबक्यात साचलेल्या गटाराच्या पाण्यामुळे दुर्गंधी पसरली असून, दुसरीकडे डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, येथील ग्रामपंचायतीने येथे पाहणी करून येथे येणारे सांडपाणी याची व्यवस्था करावी व नागरिकांच्या आरोग्यास धोकादायक झालेले गटाराचे डबके नष्ट करावे, अशी मागणी नागरिक व प्रवासी करीत आहेत.
या परिसरातच श्री मयुरेश्वर विद्यालय असून, त्यापासून काही अंतरावर मोरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. मोरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे मुख्यालय गावठाणात असून, येथे दोन वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र, मुख्य रस्त्यालगत नागरिकांच्या आरोग्यास धोकादायक असलेले गेली अनेक महिन्यांपासून साचलेले गटाराचे डबके याबद्दल आरोग्य विभागाने कोणतीच दखल न घेतल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
ठोस उपाययोजनांची गरज
तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे व यापूर्वी मोरगावमध्ये गटारांचा गंभीर प्रश्न असल्यामुळे सरकारने येथे मोठ्या प्रमाणावर भूमिगत गटारांसाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे गावठाणाच्या मुख्य रस्त्यालगतचा गटाराचा प्रश्न सुटला. मात्र, मोरगाव- जेजुरी मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या रहिवासी, व्यावसायिक यांच्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुरक्षित व ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
संबंधित ठिकाणची त्वरित पाहणी करून ज्यांनी सांडपाणी सोडले आहे त्यांना नोटीस देऊन व गटार नष्ट करून येथील प्रश्न निश्चित सोडविला जाईल.
- दीपक बोरावके, ग्रामविकास अधिकारी, मोरगाव
03384
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.