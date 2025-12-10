तरडोली येथे मोटारीच्या धडकेत एकाचा मृत्यू
मोरगाव, ता. १० : तरडोली-मोरगाव रस्त्यावर मंगळवारी (ता. ९) रात्री सव्वादहाच्या सुमारास एका मोटारीच्या धडकेने एकाचा जागेवर मृत्यू झाला. याप्रकरणी सुपे पोलिस ठाण्यात मोटारचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नवनाथ गुलाब भोसले (वय ४५) असे मृत्यू झालेल्याचे तर ओंकार संजय गुंजाळ (रा. दैथाने गुंजाळ जि. अहिल्यानगर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या मोटारचालकाचे नाव आहे. तर दिनेश रमेश भोसले यांनी फिर्याद दिली आहे. यासंदर्भातील माहिती अशी की, मंगळवारी रात्री सव्वादहाच्या सुमारास तरडोली मुख्य रस्त्यालगत पायी चालत चाललेले नवनाथ गुलाब भोसले यांना मोरगाववरून बारामतीकडे जाणाऱ्या मोराटीची (एमएच १४ एलवाय ०७२६) धडक बसली. या धडकेत नवनाथ भोसले यांचा जागीच मृत्यू झाला. भोसले यांना धडक बसल्यानंतर चालक न थांबता भरधाव वेगाने निघून गेला. मात्र मोटारीच्या वर्णन यावरून मोरगाव पोलिस मदत केंद्राचे पोलिस शिपाई राहुल भाग्यवंत यांनी संबंधित मोटार बारामतीत सापळा लावून पकडली. व मोटारीसह वाहनचालकास ताब्यात घेतल्यानंतर त्याने अपघाताची कबुली दिली. दरम्यान, मृत भोसले यांच्या त्यांच्या मागे आई, पत्नी, एक मुलगी असा परिवार आहे.
