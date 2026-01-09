आंबी बुद्रुक येथील शेतरस्ता अखेर खुला
मोरगाव, ता. ९ : आंबी बुद्रुक (ता. बारामती) ग्रामपंचायतच्या कार्यक्षेत्रात आंबी पाटी रस्ता ते गट नंबर ३०० पर्यंत जाणारा रस्ता यासंदर्भात शेतकऱ्यांचा वाद होता. तहसीलदारांच्या निकालामुळे गेली चार वर्ष अडचणीत असलेल्या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
येथे चार वर्षांपासून येथे १०० मीटर रस्त्यावरून शेतकऱ्यांचा वाद होता. त्यामुळे वारंवार वादाचे प्रसंग निर्माण होत होते. याशिवाय रस्ता अडवल्यामुळे शेतात वहिवाट करतानाही गैरसोय होत होती. दोन वर्षांपासून यासंदर्भात बारामती तहसील कार्यालयात केस चालू होती. तत्कालीन तहसीलदार गणेश शिंदे यांनी दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन स्थळ पाहणी केली. वस्तुस्थितीनुसार त्या ठिकाणी रस्ता खुला करण्याचा आदेश शिंदे यांनी दिला. त्यानंतर मोरगावच्या मंडल अधिकारी प्रमिला लोखंडे, ग्राम महसूल अधिकारी अंकुश धायगुडे यांनी तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानुसार पोलिस बंदोबस्तात येथील रस्ता खुला केला.
अतिशय किरकोळ कारणांवरून शेतकऱ्यांचे रस्त्याशी संबंधित वाद असतात. मात्र, वहिवाटीसाठी रस्ता हा सर्वांनाच उपयोगी पडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वाद- विवाद न करता समन्वय सुसंवादाने रस्त्याचा प्रश्न सोडवावा व वाद करू नयेत, असे आवाहन मोरगावच्या मंडलाधिकारी प्रमिला लोखंडे यांनी यावेळी केले. मोरगाव पोलिस मदत केंद्राचे वसंत वाघोले हे रस्ता खुला करून देताना उपस्थित होते.
