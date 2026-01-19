श्री मयूरेश्वराचा माघी यात्रा उत्सव सुरू
मोरगाव, ता. १९ : येथील श्री मयुरेश्वर मंदिरात आजपासून माघी यात्रा उत्सव सुरू झाला आहे. पहिल्याच दिवशी भाविकांनी पहाटेपासून मंदिरात स्वहस्ते मूर्ती स्नानासाठी गर्दी केल्यामुळे मंदिर परिसर गजबजला होता.
यात्रा काळात भाविकांना स्वहस्ते मूर्ती स्नानाची पर्वणी साधता येणार आहे. पाच दिवस दर्शनासाठी येणाऱ्या सर्व भाविकांना श्रींच्या मुख्य गाभाऱ्यात जलस्नान घालण्याची संधी आहे. सोमवारी पहाटे चार वाजता या यात्रेला प्रारंभ झाला. चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट व ग्रामस्थांच्या वतीने उत्सवाची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.
मोरगाव येथे भाद्रपद आणि माघ महिन्यात मोठी यात्रा भरते. शुद्ध प्रतिपदा ते शुद्ध पंचमी काळात पाच दिवस सर्व भक्तांना जलस्नान घालण्याची संधी आहे. पहाटे पाचपासून दुपारी बारापर्यंत मुख्य गाभाऱ्यात प्रवेश खुला आहे. यावेळी स्वहस्ते श्रींच्या मूर्तीला पूजा जल अभिषेक करण्याची संधी मिळेल. येथील यात्रा उत्सवाच्या निमित्ताने मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना सुलभ दर्शन, पिण्याचे पाणी, सुरक्षा व्यवस्था सुरू करण्यात आल्याचे मंदिर व्यवस्थापक राजेंद्र जगताप व सह व्यवस्थापक मनोहर तावरे यांनी सांगितले.
येथे गेली शेकडो वर्षाची या यात्रेला धार्मिक परंपरा आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक व गोवा गुजरात या राज्यातून गणेश भक्त यात्रेसाठी आवर्जून येतात. पाच दिवसाचे जलस्नान चार दिवस द्वार यात्रा यासह मंदिरातील विविध धार्मिक कार्यक्रम अखंड सुरू आहेत. यात्रेचे मुख्य आकर्षण असणाऱ्या चिंचवड येथील मोरया गोसावी (महाराज) यांचा पालखी सोहळा बुधवारी रात्री मोरगाव मुक्कामी येणार आहे. देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त मंदार देव (महाराज) यांचे मंगलमूर्ती स्वारीसह आगमन होईल.
येथे पूर्वे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या चार दिशांना प्रमुख असलेल्या व्दार यात्रेतील महत्त्वाची मंदिरे आहेत. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या दैवतांना अनवाणी पायी चालत जाऊन दूर्वा फुले वाहून पूजा करण्याची प्रथा गेल्या अनेक वर्ष अखंडपणे सुरू आहे. अध्यात्मात या परिक्रमेला विशेष महत्त्व प्राप्त आहे. आज या परिक्रमेचा पहिला दिवस होता. मोरगावकरांसह परिसरातील व जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातील भाविकांनी मूर्ती स्नानासाठी येथे गर्दी केली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.