तरडोलीत घरफोडी; सव्वापाच लाखांचा ऐवज लंपास
मोरगाव, ता. १९ : तरडोली (ता. बारामती) येथे सोमवारी (ता. १९) पहाटे तीनच्या सुमारास गावात घरफोडी करून चोरट्यांनी सुमारे सव्वापाच लाखांचा ऐवज लंपास केला आहे.
तुषार हनुमंत भापकर कुटुंबासहित ज्या घरामध्ये झोपले होते त्या घराच्या दोन्ही दरवाजांच्या कड्या बाहेरून चोरट्यांनी लावून घेतल्या होत्या, तर शेजारीच कुलूप असलेल्या घराचे चोरट्यांनी कुलूप तोडून आतमध्ये प्रवेश केला. कपाटाचा दरवाजा तोडून त्यातील ४५ हजार रुपये रोख, तीन लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे सव्वादोन तोळ्याचे दागिने व दोन लाख रुपये किमतीचे पाऊण किलो चांदीचे दागिने चोरट्यांनी लंपास केले. सकाळी उठल्यानंतर बाहेरून कडी लावल्यामुळे तुषार भापकर यांनी शेजारी राहणाऱ्यांना फोन करून कडी उघडायला लावली. बाहेर आल्यानंतर झालेली चोरी उघडकीस आली. दोन्ही कपाटांतील संपूर्ण साहित्य चोरट्यांनी खोलीत पसरले होते, याशिवाय आतमध्ये चोरट्यांनी मद्यपान केल्याची लक्षणे होती. या ठिकाणी चोरट्यांनी अंगणात मद्यपान करून ग्लास, तांब्या व पांढऱ्या रंगाची पावडर फेकली होती. या घटनेची माहिती मिळताच मोरगाव पोलिस मदत केंद्राचे हवालदार वसंत वाघोले यांनी घटनास्थळी भेट दिली व संपूर्ण माहिती घेतली. दरम्यान, गावामध्ये लावलेले सीसीटीव्ही तपासले असता पहाटे तीनच्या सुमारास गावातून तीन शस्त्रधारी स्कार्फ बांधून फिरत असल्याचे कैद झाले आहे. गावातील मध्यभागी असलेल्या ठिकाणी अशी घरफोडीची घटना घडल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले असून रात्रीच्या वेळी पोलिसांनी गस्त घालावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
