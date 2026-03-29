रस्त्यावर पडलेले झाड हटवून तरडोली येथे वाहतूक सुरळीत

मोरगाव, ता. २८ : बारामती-जेजुरी मुख्य रस्त्यावर तरडोली (ता. बारामती) येथे झाडाला आग लागली होती. ज्यामुळे जळत असलेले झाड अचानक रस्त्यावर कोसळले. यावेळी येथून कोणीही जात नव्हते त्यामुळे दुर्घटना टळली. मात्र, वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला.
झाड पडल्याची माहिती मिळताच गौरव कदम व परेश भापकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व स्थानिक आणि प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे जेसीबीच्या साहाय्याने झाड दूर करण्यात आले. लखन वाघ यांनी विनामूल्य जेसीबी यंत्र उपलब्ध करून दिले. यामुळे वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत झाली. या कामात तरडोलीचे पोलिस पाटील बाळासाहेब जाधव आणि महसूल विभागाचे गाव कामगार तलाठी दिगंबर घोरपडे यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून झाड हटविण्यास मदत केली.
या संकटसमयी दाखवलेल्या सामाजिक बांधीलकीबद्दल भापकर व कदम, वाघ आणि महसूल प्रशासनाचे ग्रामस्थांकडून कौतुक होत आहे.
