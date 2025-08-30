सप्टेंबरअखेर घर, पाणीपट्टी जमा करा, कळंबमध्ये पाच टक्के सवलत मिळवा
महाळुंगे पडवळ, ता. ३० : कळंब (ता.आंबेगाव) येथील ग्रामपंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गावात डीजे बंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सप्टेंबर अखेर घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची रक्कम जमा करणाऱ्या नागरिकांना पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागरिकांनी त्वरित रक्कम ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन सरपंच उषा कानडे आणि उपसरपंच संतोष ऊर्फ गोकूळ भालेराव यांनी केले.
कळंब ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा सरपंच उषा सचिन कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी महसूल वाढीसाठी नवीन घर व शेड, गोठा बांधकाम नोंदी करणे, गावातील ग्रामपंचायत मालकी हक्काच्या जागा जतन करणे, गावठाणात सोलर ऊर्जा प्रकल्प राबवणे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प व अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी ग्रामपंचायत अधिकारी शरद बाळसराफ, ग्रामपंचायत सदस्य कमलेश वर्पे, महेंद्र पारधी, ग्रामपंचायत सदस्या गुलाबबाई कानडे, ज्योती येवले, रश्मी मोरे, जयश्री भालेराव, अंजली भालेराव, रश्मी काळे उपस्थित होते. कळंब विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे माजी अध्यक्ष शिवाजी भालेराव, ज्येष्ठ नागरिक संघ अध्यक्ष डी.आर. भालेराव, विठ्ठल भालेराव, इंद्रसेन लांडे, महादेव भालेराव, किशोर भालेराव, उत्तम भालेराव, अमित भालेराव, गणेश वर्पे, नीलेश कानडे, सुमीत वर्पे, रोहन कानडे, नीलेश भालेराव आदींनी चर्चेत भाग घेतला. यावेळी महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी उद्योजक महेश भालेराव यांची फेरनिवड करण्यात आली. तसेच उपाध्यक्षपदी विजयकुमार कहडणे यांची बिनविरोध निवड झाली.
