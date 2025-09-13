आधुनिक तंत्राद्वारे बटाटा लागवडीस पसंती
महाळुंगे पडवळ, ता.१३ : आंबेगाव तालुक्यातील महाळुंगे पडवळ, कळंब, चास आदी ३० गावात रब्बी हंगामातील बटाटा लागवडीच्या कामांना शेतकऱ्यांनी वेगात सुरुवात केली आहे. मजुरांच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे लागवड करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा १० टक्यांनी बटाटा लागवड क्षेत्रात वाढ होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी सध्या ३० ते ३५ टक्यांनी बटाटा बियाण्याचे बाजारभाव कमी झाले आहेत. यंदा पावसाने अनेकांचे क्षेत्र पडीक होते तर काहींनी पेरणी केलेले सोयाबीन अतिपावसाने खराब झाल्याने ते रोटारून टाकले आहे. तेथे प्रामुख्याने बटाटा लागवड करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असल्याचे पहावयास मिळत आहे. कळंब, चांडोली बुद्रूक, महाळुंगे पडवळ, नांदूर, टाकेवाडी, विठ्ठलवाडी, थोरांदळे, भराडी, नागापूर, जाधववाडी, रांजणी आदी गावांत प्रामुख्याने बटाटा लागवड केली जात आहे. नगदी पैसे मिळवून देणारे पीक म्हणून बटाटा पीक आहे.
“मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पुखराज जातीच्या प्रमाणित बटाटा बियाण्याला दोन हजार १०० रुपये ते दोन हजार ७०० रुपये क्विंटल बाजारभाव आहे. औषधे, खते, बियाणे, मजुरी असा एकरी ४० ते ५० हजार रुपये खर्च येत आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी सध्या एक हजार रुपयांनी बियाणे स्वस्त झाले आहे,’’ अशी माहिती व्यापारी संजय मोरे यांनी दिली.
लागवडीसाठी मजूर उपलब्ध होत नसल्याने यांत्रिकरणाचा वापर बटाटा लागवड करत आहेत. २५० रुपये कट्टा या प्रमाणे ट्रॅक्टरव्दारे लागवडीचा दर आहे. यंत्राव्दारे लागवड केल्यामुळे बियाणे जमिनीत गाडून सरी वरंबा तयार होतो. तसेच वेळ, पैसा व खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होते.
- बन्सी शेगर, शेतकरी, चास (ता. आंबेगाव)
