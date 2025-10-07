कळंबच्या उपसरपंचपदी चौरंगी लढतीत वर्पे विजयी
महाळुंगे पडवळ, ता. ७ : कळंब (ता. आंबेगाव) येथील ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कमलेश रोहिदास वर्पे हे चौरंगी लढतीत विजयी झाले.
कळंबचे उपसरपंच संतोष भालेराव यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे सोमवारी (ता. ६) उपसरपंचपदाची निवडणूक घेण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सरपंच उषा सचिन कानडे आणि सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून ग्रामपंचायत अधिकारी शरद बाळसराफ यांनी काम पाहिले. कमलेश वर्पे, नितीन भालेराव, दत्ता कानडे, अंजली भालेराव, जयश्री भालेराव या पाच सदस्यांनी उपसरपंचपदासाठी अर्ज भरले. नितीन भालेराव यांनी माघार घेतल्याने चार जणांचे अर्ज शिल्लक राहिले. उपस्थित सर्व ११ सदस्यांनी कमलेश वर्पे यांच्या बाजूने हात वर करून मतदान केले. एकूण चौदा सदस्यांपैकी तीन सदस्य मतदान प्रक्रियेला गैरहजर राहिले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुकाप्रमुख नितीन भालेराव यांच्यासह तीन सदस्यांनी कमलेश वर्पे यांना मतदान केले. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांमध्ये एकमत न झाल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया चौरंगी झाल्याचे पहावयास मिळाले.
माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची हस्ते उपसरपंच कमलेश वर्पे यांचा मंचर येथे सत्कार केला. जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रमोद कानडे, भीमाशंकर कारखान्याचे माजी संचालक रमेश कानडे, प्रा. दत्ता भालेराव, शिवाजी भालेराव, दत्ता वर्पे, डॉ. सचिन भालेराव, बाळशिराम भालेराव, गोकूळ भालेराव यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न केला. माजी सभापती (स्व.) वसंतराव भालेराव यांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. यावेळी राष्ट्रवादी व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने कमलेश वर्पे यांचा सत्कार केला. त्यानंतर समर्थकांनी जल्लोषात मिरवणूक काढली. कळंब गावच्या विकासासाठी सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन काम करणार असल्याचे उपसरपंच वर्पे यांनी सांगितले.
