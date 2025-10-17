घरपट्टी, पाणीपट्टी भरणाऱ्यांना बक्षीस वाटप
महाळुंगे पडवळ, ता. १७ : चास (ता. आंबेगाव) येथील ग्रामपंचायतीने सन २०२४- २५ या आर्थिक वर्षातील घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरणाऱ्या १०२५ खातेदारांसाठी लकी ड्रॉ योजना राबविली. त्यातील २५ विजेत्यांना टीव्ही, वॉटर फिल्टर, ओव्हन, रूम हिटर, इलेक्ट्रिक शेगडी, मिक्सर, कुकर, फॅन, पाणी जार, इस्त्री, घड्याळ आदी बक्षीसाचे वाटप करण्यात आले.
आंबेगाव तालुक्यात मोठ्या ग्रामपंचायतीपैकी चास ग्रामपंचायत आहे. त्यामुळे घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीचे मोठे आवाहन ग्रामपंचायत प्रशासनापुढे असते. त्यामुळे या वर्षी खातेदारांसाठी लकी ड्रॉ योजना राबविली होती. कार्यालयात लकी ड्रॉ विजेते काढण्यात आले.
यावेळी सरपंच अर्चना बारवे, उपसरपंच दत्तात्रेय भागवत, माजी उपसरपंच सुरेखा बारवे, माजी उपसरपंच कविता चासकर, लोकनियुक्त माजी सरपंच सुजाता बारवे, चंद्रकांत बारवे, श्रीकांत शेगर, कोमल काळोखे, नितीन चासकर, मनीषा चासकर, चांगुणाबाई बारवे, बबन बारवे, ग्रामविकास अधिकारी वैशाली गवारी, बन्सी शेगर आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळेच्या मुलांच्या हस्ते लकी ड्रॉचे कुपन काढण्यात आले. दत्तात्रेय बारवे, ज्ञानेश्वर भागवत, सुभाष भालेराव, ऋषिकेश सोनवणे, महेश चासकर यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.
लकी ड्रॉ विजेते पुढीलप्रमाणे ः
संतोष भोर, प्रदीप चासकर, गणपत चासकर, दिलीप भोसले, दत्तात्रेय चासकर, लक्ष्मण भोर, नारायण चासकर, अरुण बारवे, संतोष शेगर, दत्तात्रेय मानकर, ज्ञानेश्वर भागवत, गोकूळ चासकर, ज्ञानेश्वर बारवेकर, दगडू भोर, अशोक भागवत, नानाभाऊ चासकर, नगीना शेख, शोभा साळवे, दिलीप बारवे, गणेश चासकर, कांताबाई बारवे, उत्तम बारवे, विश्वास चासकर, शिवाजी कडणे, किशोर गुंजाळ.
