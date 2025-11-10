महाळुंगे परिसरात भरदिवसा दर्शन
महाळुंगे पडवळ, ता. १० : आंबेगाव तालुक्यातील महाळुंगे पडवळ, साकोरे व कळंब येथे बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. भरदिवसा बिबट्याचे दर्शन होत आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि शालेय विद्यार्थ्यांनी रस्त्याने ये-जा करताना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन वनविभागाने केले आहे.
कळंब येथील शिरामळा परिसरात वरून ठमाजी पिंगळे यांच्या घरासमोर सोमवारी (ता.१०) पहाटे पावणेपाच वाजण्याच्या सुमारास बिबट्या फिरत होता. या परिसरात गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून बिबट्याचा वावर आहे. पंचक्रोशीतील भटकी कुत्री, शेळ्या व पाळीव जनावरे यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केलेला आहे. महाळुंगे पडवळ-चासकरमळा येथे शनिवारी (ता. ८) दुपारी बिबट्याने मेंढपाळ दौलत वनकुटे यांच्या मेंढरांच्या कळपावर हल्ला करत मेंढी ठार केली, अशी माहिती माजी सरपंच भिवाजी चासकर यांनी दिली. वारंवार बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने येथे बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावावा, अशी मागणी उद्योजक नितीन भालेराव यांनी वनविभागाकडे केली आहे.
साकोरे येथील गावाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहिरीजवळ रविवारी (ता. ९) सकाळी ११ वाजता एक बिबट व दोन लहान बछड्यासह फिरत असताना मेंढपाळ जयवंत गाडे पाहिले. साकोरे-चास रस्त्यावर शेंद्रे ओढ्याजवळ शाळकरी मुलांच्या गाडीला भर दुपारी बिबट्या आडवा गेला. दिवसा बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
