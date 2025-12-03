नांदूर फाटा वळणावरील झुडपे अखेर हटविली
महाळुंगे पडवळ, ता. ३ : आंबेगाव तालुक्यातील कळंब- महाळुंगे रस्त्यावर नांदूर फाट्याजवळ असलेल्या धोकादायक वळणावरील झाडे झुडपे
‘सकाळ’मध्ये वृत्तानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अखेर हटविली.
कळंब ते महाळुंगे पडवळ, कळंबमार्गे नांदूर ते चास, या दोन्ही रस्त्यावरून दररोज तीन ते चार हजार वाहने ये-जा करतात. त्यातच भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना व विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर, ट्रक, एसटी गाड्या, शेतीमालाची वाहतूक करणारे टेम्पो, दुचाकी आदी वाहनाची वर्दळ असते. चास, साकोरे, महाळुंगे पडवळ, नांदूर, टाकेवाडी, ठाकरवाडी, विठ्ठलवाडी आदी परिसरातील नागरिकांना कळंब किंवा नारायणगाव येथे जाण्यासाठी एकमेव मार्ग आहे. तसेच, पादचाऱ्यांचीही रस्त्यावरून ये-जा असते. तसेच, धोकादायक वळणावर किरकोळ अपघात झाले आहेत. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. धोकादायक वळणावर वाढलेल्या झाडे झुडपांच्या फांद्या जेसीबी यंत्राच्या सहाय्याने तोडून टाकल्या आहेत. तसेच, रस्त्याच्या दुतर्फा साफसफाई केली आहे. त्यामुळे वाहन चालक व ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
