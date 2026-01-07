कळंब रस्त्याचे काम नागरिकांनी पाडले बंद
महाळुंगे पडवळ, ता. ७ : कळंब ते कळंबई फाटा (ता. आंबेगाव) येथील दोन किलोमीटर अंतरातील रस्त्यासाठी दीड कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता आहे. रस्त्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेले काम अत्यंत निकृष्ट होत असल्याची तक्रार महाळुंगे पडवळ, विठ्ठलवाडी, टाकेवाडी नांदूर, कळंब, साकोरे परिसरातील ग्रामस्थांनी केली असून, ठेकेदाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन काम बंद पाडले आहे.
रस्त्याच्या कामामध्ये खोदकाम, बाजूची गटार वाहिनी, मुरूम पुरवठा, बिट्युमिनस मॅकॅडम, सील कोट, ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कार्पेट, साइड विड्थ व इतर सुरक्षाविषयक कामे करण्यात येत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात आवश्यक त्या जाडीप्रमाणे थर न टाकणे, निकृष्ट मुरूम व खडीचा वापर, योग्य कॉम्पॅक्शन न करणे, तापमान व तांत्रिक मापदंडांकडे दुर्लक्ष केले आहे. संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना देऊनही कोणतीही दखल न घेतल्याने अखेर हुतात्मा बाबू गेनू युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाबाजी चासकर, दीपक चिखले, संतोष आंबटकर, बाळासाहेब जाधव, सुदाम पडवळ, ज्ञानेश्वर पडवळ, दत्ता चासकर, पांडुरंग बनकर, संजय आंबटकर यांच्यासह महाळुंगे पडवळ, विठ्ठलवाडी, टाकेवाडी नांदूर, कळंब, साकोरे परिसरातील ग्रामस्थांनी एकत्र येत काम बंद पाडण्याचा निर्णय घेतला.
ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन कामाची चौकशी करावी. दोषी ठेकेदारावर कारवाई करावी आणि दर्जेदार कामाची हमी द्यावी. तसेच, या कामाचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करण्याचीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे, असे बाबाजी चासकर यांनी सांगितले.
रस्त्याचे काम बंद करण्यात आलेले नाही. निवेदेप्रमाणे काम सुरू आहे. अधिकारी वर्गानेही कामाची पाहणी केली आहे.
- अशोक कुलाळ, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
03536
