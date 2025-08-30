गळतीने फिरविले शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी
माळशिरस, ता.३० : माळशिरस गावाच्या पूर्वेला मामावाडी (ता.पुरंदर) येथील पाझर तलाव मे-जून महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाण्याने पूर्ण क्षमतेने भरला होता.
यामुळे पुढील वर्षभराच्या कालावधीत पाणीपुरवठा विहिरींना चांगला होईल. शेती सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा तलावातील परिसरातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना होती. मात्र, गळतीमुळे दोन महिन्यातच तलावात २० टक्केच पाणी साठा उरला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे.
तलावाची गळती शासनाने तातडीने थांबण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. दरम्यान, पाण्याच्या दाबामुळे तलाव फुटण्याच्या स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, सध्या होत असलेल्या गळतीमुळे तलाव रिकामा होत आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊनही दिवाळीनंतर पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मामावाडी वस्तीलगत जुन्या काळातील मोठा तलाव आहे. मागील अनेक वर्षानंतर यंदा प्रथमच मे महिन्यात व त्याला लागूनच जूनमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हा तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला होता. तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून देखील वरील भागातून पाण्याचा सातत्याने पुरवठा होत असल्याने व तलावाचा सांडवा उंचावर होऊन मधील भागातील भराव दबला गेल्याने सांडव्यातून पाणी बाहेर येत नसल्याने तलाव फुटतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी स्वरूपात जीसीपी लावून पाणी काढण्याची व्यवस्था करावी लागली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर या तलावात अनेक वर्षानंतर पाणी येऊन देखील तलावाच्या तळातील भागातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत असल्याने दोन महिन्यातच पाऊस उघडल्यानंतर या तलावातील ८० टक्के पाण्याची गळती होऊन होऊन फक्त २० टक्के पाणी शिल्लक राहून तलाव रिकामा होण्याच्या मार्गावर आला आहे.
मामावाडी तलाव परिसरातील शेतीच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने या तलावाची गळती थांबण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेकडे यासाठी आवश्यक ती मागणी केली आहे. शासनाने शेतकरी हित विचारात घेऊन या तलावाची गळती थांबवण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा व गळती कायम स्वरूपी थांबवावी.
- आरती यादव, सरपंच माळशिरस
