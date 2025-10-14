माळशिरसच्या उत्पादकांना शेवंती वाया जाण्याची धास्ती
माळशिरस, ता.१४ : माळशिरस, पोंढे, टेकवडी, आंबळे, राजेवाडी परिसरातील उत्पादकांनी आठवड्यावर आलेल्या दिवाळी सणासाठी शेवंती वर्गीय फुले राखून ठेवली आहेत. दिवाळीत चांगला बाजारभाव मिळेल, अशी आशा त्यांना आहे. मात्र, हवामान खात्याने दोन दिवसांनंतर पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. राखून ठेवलेली फुले भिजून वाया जाण्याची धास्ती, काळजी फूल उत्पादकांना लागली आहे.
पुरंदरसह दौंड तालुक्यातील यवत परिसरात मोठ्या प्रमाणात फूल शेती केली जाते. दिवाळीच्या सणाच्या उत्सवात शेवंतीवर्गीय फुलांना मोठी मागणी असते. फूल उत्पादक या काळात फुले बाजारात येण्याच्या दृष्टीने शेवंती फुलांच्या विविध जातींच्या लागवडी करतात. ही शेवंती नवरात्र, दसरा उत्सवानंतर दिवाळी करता राखून ठोकून ठेवली जातात. पाऊस न झाल्यास ही राखून ठेवलेली फुले दिवाळीच्या ऐन बाजाराच्या काळात उत्पादकांना विक्रीसाठी आणता येणार आहेत. मात्र, त्या अगोदरच १६ ऑक्टोबरपासून पावसाचा इशारा हवामान खात्याने दिल्याने व समाज माध्यमांवर विविध रिल्स्द्वारे याची माहिती दिली जात असल्याने उत्पादकांना राखून ठेवलेली फुले पावसामुळे वाया जातात की काय अशी धास्ती लागली आहे.
सध्या बाजार भाव कमी आहेत मात्र तीन दिवसानंतर रमा एकादशीच्या नंतर दिवाळीसाठी ग्राहकांकडून फुलांची खरेदी केली जाते. परंतु पावसाच्या व्यक्त झालेल्या अंदाजामुळे उत्पादक आता बाजारभाव कमी असताना देखील फुले तोडणी करू लागला आहे. पाऊस झाल्यानंतर फुले खराब होण्यापेक्षा आता आहे. त्या कमी बाजारात का होईना दोन पैसे पदरात पाडून घेण्याचा पूल उत्पादक सध्या प्रयत्न करताना दिसत आहे.
दसऱ्याच्या नवरात्र उत्सवाच्या काळात पावसामुळे फुलांची मोठे नुकसान झाले आत्ता दिवाळीत हे नुकसान भरून निघेल, असे वाटत असताना परत जर पाऊस आल्यास शेवंती फूल उत्पादक मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येतील. पावसामुळे फुले लाल पडून खराब होण्याची शक्यता अधिक असते.
- शरद गायकवाड, फूल उत्पादक माळशिरस
दिवाळीच्या उत्सवात शेवंतीवर्गीय फुलांना मागणी असते. यामुळे पाऊस न झाल्यास फुलांना चांगला बाजारभाव मिळू शकेल मात्र, पाऊस झाल्यास बाहेरील ग्राहक फूल खरेदीसाठी येण्यासाठी कंटाळा करतो. दिवाळीचा हंगाम पूर्णतः पाऊस किती साथ देतो. यावर अवलंबून आहे.
- पप्पू जराड, फूल विक्रेते, पुणे मार्केट यार्ड
