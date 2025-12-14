सासवड ते माळशिरस रस्ता खड्ड्यांत
माळशिरस, ता. १४ : सासवड ते माळशिरस या रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडले आहेत. यामध्ये वाहनचालकांना वाहन चालवताना कसरत करावी लागण्याबरोबरच अपघात होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिंगापूर ग्रामस्थांनी खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला. खड्ड्यांबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असाही इशारा ग्रामस्थांनी दिला.
यावेळी उपसरपंच विक्रांत पवार, विशाल लवांडे, सौरभ लवांडे, बाळासाहेब वारे, श्रीहरी लवांडे, प्रवीण लवांडे, अशोक गोसावी, सिद्धार्थ लवांडे, रवींद्र लवांडे, रामदास लवांडे, विकास यादव, अनिकेत लवांडे, बाजीराव कोरडे, शुभम वारे, अक्षय गोसावी, राजेंद्र चव्हाण, सचिन लवांडे, अक्षय लवांडे, कार्तिक लवांडे, अमोल लवांडे आदी उपस्थित होते. सासवड माळशिरस रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाने सुरुवात केली होती. सासवड ते माळशिरस रोड आंबोडी, वनपुरी, उदाचिवाडी, सिंगापूर, गुरोळी, वाघापूर, राजेवाडी, आंबळे, टेकवडी, माळशिरस या रस्त्याची चाळण झाली आहे. या रस्त्यावर शेकडो खड्डे पडले आहेत. रात्रीचे खड्डे दिसत नाहीत. रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना मार्गक्रमण करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या संदर्भात प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या. मात्र, प्रशासन गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे वाहन चालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. याचा निषेध नोंदविण्यासाठी सिंगापूर ग्रामस्थांनी खड्ड्यांविरोधात आंदोलन केले.
रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांबाबत व यामुळे वाहनचालकांना होणारा त्रास यावर अधिकारी कुठलीही दखल घेत नाहीत. रस्ते पावसात खराब झाल्याने दरवर्षी रस्ते दुरुस्तीवर प्रशासन मोठा खर्च करते; परंतु ही कामे दर्जेदार होत नाहीत. रस्त्यावरील या खड्ड्यांमध्ये वाहनचालक वारंवार घसरून अपघात होत आहेत.
- विक्रांत पवार, उपसरपंच, सिंगापूर
