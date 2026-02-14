बेलसर- माळशिरस गटात तरुणाला मतदारांची पसंती
माळशिरस, ता. १४ : पुरंदर तालुक्यातील बेलसर- माळशिरस जिल्हा परिषद गटातील पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये साडेचौदाशे मताधिक्याने विजयी झालेले भाजपचे अजय कैलास इंगळे हे पंचवीस वर्षीय तरुण आहेत. एवढ्या कमी वयातील तरुण प्रथमच या गटात जिल्हा परिषद सदस्य झाला आहे. सिव्हिल इंजिनिअर असलेला अजय इंगळे हे आतापर्यंत राजकारणापासून अलिप्त होते. ग्रामपंचायत किंवा इतर राजकीय निवडणूक न लढवता थेट प्रथमच जिल्हा परिषदेवरची निवडणूक लढवून जिल्हा परिषद सदस्य होण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला आहे. त्यांचे वडील कैलास इंगळे हे वाळुंज गावचे सरपंच होते, तर जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुदाम इंगळे यांचे निकटवर्ती असणारे हे कुटुंब आहे. यामुळेच माजी आमदार संजय जगताप यांनी त्यांना भाजप पक्षाची थेट जिल्हा परिषदेची उमेदवारी दिली होती.
