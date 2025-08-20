वरंधा घटातील दरडीची प्रांताधिकाऱ्यांकडून पाहणी
हिर्डोशी, ता.२०: भोर तालुक्यात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भोर-महाड मार्गावरील वरंध घाटात दरड कोसळण्याची घटना बुधवारी (ता.२०) पहाटे घडली. त्यामुळे खबरदारी म्हणून भोरचे प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी वरंधा घाटाची पाहणी केली.
सुरक्षिततेसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत वरंधा घाट अवजड वाहनांसाठी तर रेड आणि ऑरेंज अलर्ट असताना हलक्या वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. त्यात बुधवारी महाड हद्दीत कोसळलेल्या दरडीमुळे भोर प्रशासनाकडून खबरदारी घेत वरंधा घाटातील भोर हद्दीची पाहणी केली.
यावेळी निगुडघर मंडलाधिकारी रूपाली गायकवाड, ग्राम महसूल अधिकारी पल्लवी नांदे,अमीर शेख, आशिंपी उंबर्डेचे सरपंच प्रकाश उंब्राटकर, ग्रामपंचायत अधिकारी सुहास गायकवाड, अनिल अभंग, ग्राम महसुल सेवक बबन अंबिके उपस्थित होते.
