पांगारी, वेळवंड शाळेतील १५९ विद्यार्थ्यांची तपासणी
महुडे, ता. २८ : भोर तालुक्यातील पांगारी येथील शासकीय आश्रमशाळा तसेच वेळवंड येथील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील १५९ विद्यार्थ्यांची सोमवारी (ता. २५) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय भोर यांच्यातर्फे तपासणी करण्यात आली. साथीच्या आजारांनी हैराण झाल्याने १६ ऑगस्टला पांगारी आश्रम शाळेतील २० विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी भोर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात तपासणीसाठी आणले गेले होते. तसेच वेळवंड खोऱ्यात पावसाचे प्रमाण जास्त असून वातावरणातील बदलामुळे साथीच्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी आरोग्य शिबिर घेण्याची मागणी पांगारी विकास सोसायटीचे अध्यक्ष पंढरीनाथ राजीवडे यांनी केली होती. त्यानुसार, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आनंद साबणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांसाठी हे आरोग्य शिबिर घेण्यात आले. रुग्णालयाचे डॉ. सुनिल पाटणे, डॉ. कविता भोसले यांनी विद्यार्थ्यांची तपासणी केली. यावेळी सर्दी, ताप, खोकला या आजारांवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून त्यांना औषधे देण्यात आली. यावेळी सविता कदम, पंढरीनाथ राजीवडे, निलेश मोरे, बाळासाहेब दुरकर, मुख्याध्यापक श्रीकृष्ण दहिफळे, राजेंद्र पडवळ, शौकत अली शेख व इतर शिक्षक उपस्थित होते.
