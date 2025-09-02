भोरच्या पश्चिम भागात गणरायाला भक्तिभावाने निरोप
हिर्डोशी, ता. २ : भोर तालुक्यातील पश्चिम भागातील हिरडस, मावळ, महुडे, वेळवंड, मळे, भुतोंडे, आंबवडे खोऱ्यात यंदा सात दिवसांच्या सार्वजनिक व घरातील गणपती तसेच गौरींना वाद्यांच्या गजरात विसर्जन मिरवणूक काढून भक्तिभावाने निरोप देण्यात आला.
भोर तालुक्यात बहुतांश गणरायाचे विसर्जन हे गौरी विसर्जनासोबतच केले जाते. पश्चिम भागात दुपारीच विसर्जनाला सुरवात करण्यात आली. मंडळांच्या गणपतींबरोबरच घरच्या गणपती व गौराईंची एकत्रित विसर्जन मिरवणुक काढण्यात आली. तरुणांबरोबरच महिलांचाही उत्साह पाहायला मिळाला. गणेशोत्सव विसर्जनाला ढोल-ताशा, टाळ, बेंजो, डीजे, स्पीकर लावून वाजत गाजत मिरवणुका काढण्यात आल्या. गुलालाची उधळण करून फटाक्यांची आतषबाजी, महिलांनी फुगड्यांचा फेर धरत गाणी म्हणत विसर्जन स्थळापर्यंत मिरवणूक काढली. तर काही ठिकाणी शांततेत विसर्जन करण्यात आले.
विसर्जनापूर्वी एकत्रित आरती करून ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या,’ असा जयघोष करत गणरायाला निरोप दिला. नीरा-देवधर धरण व भाटघर धरण क्षेत्रातील गावांमधील गौरी गणरायाचे विसर्जन धरणाच्या किनाऱ्यावर केले. तर इतर ठिकाणी ओढे, विहिरी व सोईच्या ठिकाणी विसर्जन करण्यात आले.
हिर्डोशी भागात सकाळपासूनच पावसाच्या सरी पडत होत्या. मात्र सायंकाळी चारच्या सुमारास पावसाचा जोर ओसरल्यावर गणरायाला निरोप देण्यासाठी भाविकांची लगबग दिसून आली. सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत गणेशमूर्ती व गौरी विसर्जन करण्यात आले.
