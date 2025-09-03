डीबीटी तत्त्वावरील योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन
हिर्डोशी, ता. ३ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) तत्त्वावर विविध योजनांसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याचे आवाहन भोर पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी उदय जाधव व कृषी विस्तार अधिकारी शिवराज पाटील यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून तालुकानिहाय यादी प्रसिद्ध होईल. ऑनलाइन अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित कागदपत्रे भोर पंचायत समितीच्या कृषी विभागात सादर करणे बंधनकारक आहे. यादीत मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांनी योजनेतील औजारे व साहित्य स्वखर्चाने खरेदी केल्यानंतर मंजूर अनुदानाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा असे कृषी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी सांगितले.
*योजनेअंतर्गत उपलब्ध साहित्य*
-५ एचपी पाणबुडी इलेक्ट्रिक मोटर
-बॅटरी ऑपरेटेड पंप
-ताडपत्री (६×६ मीटर, ३७० जीएसएम)
-तीन इंची (९० एम) पीव्हीसी पाइप (४ किलो प्रेशर)
*अर्ज करण्याची वेबसाईट*
https://zppunecessyojana.com
*अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे*
-सातबारा, आठ अ ( डिजिटल)
-अर्जदाराचा फोटो
-आधारकार्ड
-बँक पासबुक (आधार लिंक)
-रेशनकार्ड,
-५ एचपी इलेक्ट्रिक मोटरसाठी वीज बिल, सातबारा उताऱ्यावर विहिरीची नोंद/ सिंचन सुविधा/पाणी परवाना
-पीव्हीसी पाइपसाठी विहीर/सिंचन सुविधा/पाणी परवाना
-अनुसूचित जाती/जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र.
-कागदपत्रांची साइज दोन एमबीपेक्षा जास्त नसावी.
*अटी व शर्ती*
-लाभार्थी भोर तालुक्यातील रहिवासी/शेतकरी असावा
-शेतीची कमाल मर्यादा १० एकर पर्यंत असावी (अल्प/अत्यल्प शेतकऱ्यास प्राधान्य)
-यापूर्वी सदरच्या औजार / साहित्याचा मागील ५ वर्षात लाभ घेतलेला नसावा.
