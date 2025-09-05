नीरा खोऱ्यातील तीनही धरणांतून विसर्ग
हिर्डोशी, ता. ५ : भोर तालुक्यात सध्या पावसाची रिमझिम सुरू असून नीरा देवघर धरण १०० टक्के भरले आहे. याशिवाय भाटघर व वीर धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असून तिन्ही धरणातून ९ हजार १२३ पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. शुक्रवारी (ता.५) सकाळी नीरा देवघर १०० टक्के, भाटघर धरण १०० टक्के , वीर १०० टक्के तर गुंजवणी ९६.४० टक्के भरले आहे.
भाटघर धरण क्षेत्रात ७६५, नीरा देवघर धरणात १ हजार ९८८ , वीर धरणात २१७ तर गुंजवणी धरणात २ हजार २४५ मिमी पावसाची नोंद झाली असून सध्या भाटघर धरणाच्या वीजनिर्मिती केंद्रातून १ हजार २३६, नीरा देवघरमधून ७५० तर वीरमधून ७ हजार १३७ पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. नीरा धरण प्रणालीतील तिन्ही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे पूर्व भागातील शेतीचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सध्या तालुक्यात खरीप हंगामातील पोषक असा पाऊस पडत आहे. मात्र, सध्या भात पिकांवर करप्या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यामुळे शेतकरी चिंतेत येत आहे. शेतकऱ्यांना करप्या रोगांच्या ठिकाणी औषधाची फवारणी करून घ्यावी असे आवाहन कृषी अधिकारी शरद धर्माधिकारी यांनी केले.
