रायरीत माकडांच्या कळपांचा उच्छाद
हिर्डोशी, ता. ८ : रायरी (ता.भोर) येथे माकडांच्या कळपांनी उच्छाद मांडला आहे. माकडांच्या दररोजच्या त्रासाने ग्रामस्थ कमालीचे हैराण झाले आहेत. घरांवर उड्या मारत असताना घरांची कौले फुटत आहे. ती माणसांच्या जवळ येत असून हुसकवणाऱ्यांवर गुरगुरत गुरगुरत आहेत. शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतातील पिकांमध्येही ती धुडगुस घालीत आहेत. यामुळे उपद्रव वाढल्याने वनविभागाने माकडांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून माकडांनी गावात शिरकाव केला. त्यावेळी मोजकीच माकडे होती. परंतु आता त्यांची संख्या वाढली आहे. रायरीत गावठाण, रेणुसेवाडी, फणसवाडी, टोंग आवाड परिसरात प्रत्येक कळपात लहान मोठी वीस पंचवीस माकडे आहेत. त्यांनी घरावर उड्या मारण्याने पावसात भिजलेली घरांची कौले फुटत आहेत. त्यामुळे घरात पावसाचे पाणी गळत आहे. घराची कौले उचकटून त्यातून घरात प्रवेश करत घरातील खाद्य वस्तू पळवून नेत आहेत. दोन वर्षे त्यांचे गावात वास्तव्य झाल्याने ती निडर झाली आहेत. त्यामुळे ती माणसांच्या जवळ येत असून हुसकवणाऱ्यांवर गुरगुरत आहेत. अंगावर धावत आहेत. हुसकावून लावले तरी जात नाहीत. कधी पुढच्या दाराने तर कधी मागच्या दाराने घरात घुसत आहेत. शाळेच्या परिसरात सुद्धा त्यांची वर्दळ वाढली आहे. त्यामुळे याशिवाय बांबूचे नव्याने आलेल्या कोंब खाणे, मोडून टाकणे याशिवाय शेतात उड्या मारल्याने भात पिकांचे नुकसान होत आहे. एकंदरीत या माकडांच्या कळपांचा त्रास व त्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे रायरीकरांची चिंता वाढली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून गावात सुरू झालेला माकडांचा वावर आता वाढला आहे. त्यांची संख्या वाढल्याने खुपच त्रासदायक ठरत आहे. अंगावर धावून येण्याचे प्रमाण वाढल्याने लहान मुले, महिला व ज्येष्ठांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. तसेच प्रत्येकाचे काही ना काही नुकसान होत आहे. त्यामुळे वनविभागाकडून तातडीने माकडांचा बंदोबस्त करावा.
- राजेंद्र किंद्रे, रायरी (ता. भोर)
ग्रामस्थांच्या तक्रारी येत आहेत. गावात जाऊन पाहणी केली. रेस्कू टिमसोबत बोलणे झाले. परंतु माकडांची संख्या जास्त असल्याने त्यांचा बंदोबस्त करणे अवघड आहे. त्यामुळे फटाके वाजवून, हाकारा करणे गरजेचे आहे. सर्व गावकरी एकत्रित बोलावून हाकारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पित्रु पंधरावड्यात घरावर ठेवलेला नैवेद्य शक्यतो गाईला द्यावा. तसेच कोणत्याही पद्धतीचे खाद्य त्यांना देऊ नये.
- रोहन इंगवले, वनपाल हिर्डोशी
