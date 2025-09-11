भोलावडे येथे राष्ट्रीय वन हुतात्मा दिन
महुडे, ता. ११ : भोलावडे (ता. भोर) येथील वन उद्यानात गुरुवारी (ता. ११) राष्ट्रीय वन हुतात्मा दिन साजरा करण्यात आला. भोर वनविभागाच्या वतीने वन हुतात्मा सदाशिव त्रंबकअप्पा नागठाणे यांच्या स्तंभाचे पूजन करून पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन केले. यावेळी भोरच्या सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी शीतल राठोड, वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी राऊत, वन परिमंडळ अधिकारी रोहन इंगवले, भोलावडेचे सरपंच प्रवीण जगदाळे, बसरापुरच्या सरपंच नीलम झांजले, वनसंरक्षण समिती अध्यक्ष शशिकांत जगदाळे, वनरक्षक समीर जाधव, सुदाम राठोड, सुरेश मुंडे यांसह वनविभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
भोर वनविभागात कार्यरत असलेले वनरक्षक नागठाणे हे आपटी (ता. भोर) येथील वन हद्दीत लागलेला वणवा विझविताना हुतात्मा झाले. त्यानंतर भोलावडे येथील वन उद्यानात नागठाणे यांचा स्तंभ उभारण्यात आला आहे. २०१३ मध्ये शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ११ सप्टेंबर हा दिवस अधिकृतपणे राष्ट्रीय वन हुतात्मा दिन म्हणून घोषित केला. वनविभागात कार्यरत असताना वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्यांच्या स्मरणार्थ हा दिन साजरा केला जातो.
