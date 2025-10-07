‘राजगड’ देणार इतर कारखान्यांप्रमाणे दर राजगड देणार इतर कारखान्यांप्रमाणे दर
हिर्डोशी, ता. ७ : राजगड साखर कारखाना कार्यक्षेत्रात अधिक प्रमाणात उसाची लागवड व ऊस उत्पादन करून पुढील गाळप हंगाम व्यवस्थितरीत्या सुरू करण्यात येणार आहे. नवीन कारखान्याच्या निर्मितीमुळे प्रतिदिन ३५०० टन गाळप क्षमता, पाच टन सीएनजी. गॅस निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे इतर कारखान्यांच्या बरोबरीने ऊस उत्पादकांना ऊस दर देता येणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड करावी, असे आवाहन कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी केले.
भोर येथील अनंतराव थोपटे महाविद्यालयात सोमवारी (ता.६) आयोजित कारखान्याच्या ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद यांच्याशी संवाद मेळाव्यात थोपटे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, कारखाना ६० के.एल.पी.डी. डिस्टीलरी प्रकल्प, १२ मेगावॉट वीज निर्मिती करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी ८६,०३२ या जातीचे बेने साडे चार ते पाच फूट पट्टा पद्धतीने देण्यात येणार आहे. ऊस बियाण्यासाठी लागणारी खते कारखान्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पुरवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच भोर व राजगड तालुक्यातील युवा शेतकरी यांच्यामार्फत ऊस बियाणे नर्सरी निर्मिती करून त्याच्या माध्यमातून ऊस बियाणे रास्त दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील.
राज्य सरकारने कारखान्याला दिलेल्या ४६७ कोटी रुपये कर्जहमीबद्दल थोपटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. कारखाना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह नव्याने सुरू होणार असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी वर्गात उत्साहाचे व आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवड करण्याचा शेतकऱ्यांनी विश्वास यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी कारखान्याचे संचालक उत्तम थोपटे, सुभाष कोंढाळकर, सुधीर खोपडे, प्रभारी कार्यकारी संचालक आव्हाड, विठ्ठल कुडले, संपतराव थोपटे यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनांवर चर्चा
शेतरस्ते, वीजसमस्या, सिंचन योजना, ऊसतोडणी यंत्रणा याबद्दल शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यावर विभाग निहाय अधिकारी नियुक्त करून त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत माहिती देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी संचालक मंडळ प्रयत्नशील राहणार आहे.
