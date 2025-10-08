म्हाळवडीतील शिबिरामध्ये १८५ जनावरांची तपासणी
महुडे, ता.८: म्हाळवडी (ता.भोर) येथे तालुका लघु पशुसर्व चिकित्सालय व ग्रामस्थ यांच्या वतीने बुधवारी (ता.८) आयोजित केलेल्या रोग निदान व उपचार शिबिरात १८५ पाळीव जनावरांची तपासणी करण्यात आली.
गावातील शाळेजवळील मैदानावर झालेल्या शिबिरात २० देशी गायी, ५५ संकरित गायी, २५ म्हशी, १४ बैल, ३६ शेळ्या मेंढ्या ३५ कुत्रे अशा एकूण १८५ जनावरांची तपासणी करून उपचार करण्यात आले. यात गर्भ निदान, वंध्यत्व तपासणी, आजारी जनावरांना उपचार तसेच लसीकरण करण्यात आले. या शिबिरासाठी तालुका लघु पशू सर्व चिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. किशोर मुळे, पशुधन विकास अधिकारी डॉ. प्रशांत डोईफोडे, डॉ. पांडुरंग बनसोडे, पशुधन पर्यवेक्षक मंगेश टिळेकर, संजयकुमार गजरे, अनिकेत गजरे, सुधीर सोनवणे, धनंजय दुरगुडे यांचे शिबिरासाठी योगदान लाभले. म्हाळवडीतील पशूधन मालकांनी या शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. तर ग्रामस्थांचे विशेष सहकार्य लाभल्याने हे शिबिर यशस्वी झाले.

