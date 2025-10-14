भोरमध्ये चारही ठिकाणी पुरुषांना संधी
हिर्डोशी, ता. १३ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या ७३ गटांचे आरक्षण सोमवारी (ता. १३) जाहीर झाले. यात भोर तालुक्यातील तीन गट हे सर्वसाधारण, तर एक गट नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाला आहे. त्यामुळे तालुक्यात चारही ठिकाणी पुरुषांना संधी मिळणार असल्याने उत्साह वाढला आहे. त्यातून उमेदवारीसाठी इच्छुकांची संख्या वाढणार आहे.
भोर तालुक्यात मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत जिल्हा परिषदेचे तीन गट होते. परंतु, यावर्षी प्रभाग रचनेत चार गट तयार झाल्याने एक सदस्य व पंचायत समितीचे दोन सदस्य वाढले आहेत. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना या तिन्ही पक्षाचे प्रत्येकी एक सदस्य निवडून आले होते. परंतु, काँग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे व त्यांच्या समर्थकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांचे समर्थक भाजपकडून निवडणुकीत उतरणार आहेत. मागील पंचवार्षिकमधील वेळू- भोंगवली गटामधून निवडून आलेल्या शलाका कोंडे यांचा सध्या नव्याने झालेला वेळू- नसरापूर हा गट नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षीत झाला असल्याने येथे नव्यांना संधी मिळणार आहे. मात्र, मागील पंचवार्षिक गटातील काही गावे नव्या कामथडी- भोंगवली गटात असल्याने शलाका कोंडे किंवा कुलदीप कोंडे या गटातून लढण्याची शक्यता आहे. माजी जिल्हा परिषद सदस्य तृप्ती खुटवड व चंद्रकांत बाठे यांना नव्याने झालेला कामथडी- भोंगवली गट सर्वसाधारण झाल्याने संधी आहे. तर, मावळते सदस्य रणजित शिवतरे व विठ्ठल आवाळे यांचे गट सर्वसाधारण झाल्याने त्यांना, तसेच माजी सदस्य वंदना धुमाळ, गीतांजली आंबवले यांना उमेदवारीची पुन्हा संधी आहे. एकंदरीत भोर तालुक्यात विद्यमान किंवा माजी सदस्यांना उमेदवारीची संधी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत यंदा रंगत पाहायला मिळणार आहे.
पंचायत समिती गणातील आरक्षणामुळे ज्यांची संधी हुकली आहे, ते आता जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुक असल्याचे दिसून येणार आहे. यंदा एक ओबीसी व तीन खुले गट झाल्याने इच्छुकांसह कार्यकर्त्यांचा आनंद वाढला असून उत्साह निर्माण झाला आहे. त्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण असल्याने भोर तालुक्याला संधी निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेसाठी विद्यमान व माजी सदस्यांसह विक्रम खुटवड, ज्ञानेश्वर पांगारे, पोपटराव सुके, अमोल पांगारे, पृथ्वीराज थोपटे, लहू शेलार, मानसिंग धुमाळ, प्रवीण जगदाळे, शंकर कडू, आनंदा आंबवले, संतोष घोरपडे, सतीश चव्हाण, अनिल सावले, वैभव धाडवे, प्रसाद शिंदे आदी उमेदवारीसाठी प्रयत्न करू शकतात.
समस्या
ग्रामीण भागातील रस्ते, पाण्याची अर्धवट राहिलेली कामे, विजेच्या समस्या, रोजगार निर्मितीचा अभाव.
गटनिहाय आरक्षण
वेळू- नसरापूर- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
कामथडी भोंगवली- सर्वसाधारण
भोलावडे- शिंद- सर्वसाधारण
उत्रौली- कारी- सर्वसाधारण
मागील पक्षीय बलाबल
शिवसेना- १, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- १, कॉंग्रेस- १
